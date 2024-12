À medida que o último fim de semana de 2024 se aproxima, cresce a curiosidade dos moradores de Brusque e região sobre as condições do tempo que devem marcar os dias finais do ano.

Com muitos compromissos já planejados e expectativas para encontros, celebrações e atividades externas, é essencial considerar as possíveis variações climáticas.

Para trazer uma análise detalhada e confiável, consultamos o renomado meteorologista Leandro Puchalski, que compartilhou um boletim sobre os cenários esperados para o período.

A princípio, apesar de sinalizar condições favoráveis, a possibilidade de chuva não está completamente descartada, exigindo atenção no planejamento.

Confira, logo após a foto, as principais informações emitidas pelo especialista e planeje suas atividades externas com base na previsão de Puchalski.

O tempo na sexta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim destacando as condições climáticas previstas para esta sexta-feira, que se apresenta como um dia amplamente favorável para a realização de atividades ao ar livre em Brusque e região.

A probabilidade de chuva é praticamente inexistente, embora não se possa descartá-la completamente a partir do período da tarde, devido ao aquecimento atmosférico.

Caso algum evento de precipitação então ocorra, espera-se que seja pontual, de curta duração e altamente localizado.

No entanto, de forma geral, tudo indica que o dia terminará seco na maioria das cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

No que diz respeito às temperaturas, a tendência aponta para um calor moderado, distante, portanto, do abafamento típico de meses como dezembro.

Em alguns municípios, os termômetros poderão até marcar 30°C, mas dificilmente ultrapassarão esse patamar de forma expressiva, com a maioria das localidades registrando marcas inferiores.

O tempo no fim de semana

Ao avançarmos para o fim de semana, o cenário meteorológico mantém-se favorável para momentos aproveitáveis ao ar livre.

No entanto, deve exigir maior atenção ao risco de chuvas típicas de verão, que aumentam gradualmente a partir da tarde em forma de pancadas isoladas.

Essa característica será ainda mais evidente no sábado e domingo, especialmente para quem planeja atividades externas prolongadas.

É importante considerar, portanto, a possibilidade de precipitações nesse período e se preparar adequadamente.

Considerações gerais

Por fim, destacamos que as informações apresentadas nesta nota têm como base as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, que permanecem sujeitos a ajustes, à medida que novos dados são analisados.

Reiteramos, pois, nosso compromisso em monitorar continuamente as condições climáticas e informar eventuais mudanças de forma tempestiva e precisa.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustrado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta sexta-feira, registrado em diferentes locais destacados nas legendas.

