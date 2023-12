Alesc aprova lei que denomina Guabiruba como a Capital Catarinense do Pelznickel

A comissão de Educação, Cultura e Esporte da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) aprovou o projeto e Lei n. 0193/2023, de autoria do Deputado Napoleão Bernardes, que denomina o município de Guabiruba como a Capital Catarinense do Pelznickel, tradição germânica mantida desde o século passado no território.

A aprovação aconteceu na tarde de ontem, dia 13, por unanimidade, em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Estado. Agora ele segue para sanção do governador Jorginho Mello.

No relatório do projeto, é destacado que a tradição ganhou destaque e reconhecimento nacional, levando à criação do festival Pelznickelplatz, em 2011, evento que busca apresentar a figura mítica aos turistas, impulsionando atividades turísticas e econômicas naquele Município e no Estado.

No ano de 2018, o legislativo de Guabiruba aprovou a Lei n. 1667/2018 que denominou o personagem como Patrimônio Cultural, Histórico e Imaterial do município, sendo um dos marcos para a tradição.

Para Vandrigo Kohler, presidente da Sociedade do Pelznickel, que mantém as atividades de manutenção da lenda desde 2005, a lei é importante para que a tradição continue viva na cidade.

“O título engrandece e fortalece para manter viva a tradição trazida por nossos colonizadores alemães, destacando Guabiruba ainda mais no cenário regional e nacional, por ter um Natal diferente, único e Mágico”, disse.

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, falou sobre o orgulho da cidade receber o título de Capital do Pelznickel. “Com certeza é mais um passo importante para o município, principalmente para o turismo e as tradições de nossa região. Ser a Capital do Pelznickel traz ainda mais orgulho para os guabirubenses e o belo trabalho que vem sendo feito na cultura de nosso lugar, mas com certeza o mérito começa por aqueles que mantiveram a tradição ao longo de todos estes anos” ressaltou.

