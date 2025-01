Alessandro Simas quer dedicar mandato à saúde e diz que não será oposição ao governo

O vereador Alessandro Simas (União) foi reeleito ao cargo nas eleições de 2024. Ele garante que não integrará um eventual grupo de oposição ao governo municipal, mesmo sem ter apoiado o prefeito André Vechi (PL) na disputa eleitoral. Simas diz que quer dedicar o novo mandato à saúde pública.

Simas assume o quarto mandato no Legislativo. Durante a trajetória, ele já foi presidente da Câmara de Brusque por dois anos e concorreu a prefeito na eleição suplementar de 2023, mas ficou em segundo lugar. Natural de Brusque, atualmente o vereador reside no Centro.

O parlamentar recebeu 961 votos nas eleições de outubro e foi o 13º dos 15 vereadores eleitos a garantir uma vaga no Legislativo, conforme a contagem de votos. Alessandro Simas é o único vereador do União Brasil na Câmara.

“Sou o mesmo desde que fui candidato pela primeira vez e fiquei como suplente, em 2004. Estou em qualquer lugar e em qualquer hora, não só no tempo de eleição, e convivo com a comunidade, pessoas que trato diariamente. Sou uma pessoa que vive a cidade de Brusque”, garante.

Entre as prioridades, Simas destaca a necessidade de acelerar processos no poder Legislativo, com rápidas análises. O vereador afirma que buscará, junto com todos os partidos e políticos, a viabilização do atendimento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Azambuja.

“A saúde sempre será o grande gargalo das administrações”, opina o vereador. “Temos que buscar recursos, emendas e parcerias para fazer com que a saúde do município melhore cada vez mais. A saúde é a principal demanda”, complementa.

“Não serei oposição”

Simas avalia que o fator experiência será favorável para os próximos quatro anos de mandato, por já conhecer a comunidade. Quanto ao posicionamento na Câmara, ele garante que não será oposição à gestão do prefeito André Vechi. Nas eleições de 2024, Simas apoiou o então candidato João Martins (PSD) contra a continuidade de Vechi na prefeitura.

“Não serei oposição ao governo. Durante um ano e pouco com o André prefeito, ajudei nas votações. A eleição terminou em 6 de outubro, então agora somos todos Brusque. A população entendeu que o projeto conduzido pelo André deveria permanecer. Com respaldo da comunidade, cabe a nós ajudar para que o André faça um ótimo trabalho”, finaliza.

