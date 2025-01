TCE publica índice de avaliação das prefeituras de Santa Catarina

Gestão municipal 1

No dia 20 de dezembro o Tribunal de Contas do Estado enviou a todos os prefeitos catarinenses os resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) referentes a 2023. Foram apurados com base nas respostas das prefeituras a sete questionários enviados entre abril e junho do mesmo ano perguntando o que estavam fazendo no meio ambiente, proteção da cidade, educação, gestão fiscal, governança em tecnologia da informação, saúde e planejamento.

Gestão municipal 2

Das 283 prefeituras analisadas, sem contar que 12 tiveram o desplante de ignorar o tribunal, 244 (82,7%) ficaram enquadradas na categoria “C”, que indica uma gestão de baixo nível de adequação, e 36 (12,2%) na categoria “C+”, que indica que a gestão está em fase de adequação. O desanimador é constatar que apenas três foram classificados na categoria “B”, que corresponde a uma gestão efetiva.

Defesa

Ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e advogado próximo à família Bolsonaro, Admar Gonzaga vai ser convidado para defender vereadores eleitos do PL de Balneário Camboriú, dentre eles Jair Renan Bolsonaro, acusados de ter cometido fraude eleitoral por terem apresentado supostas candidaturas femininas fictícias na eleição de outubro passado.

Investir em cultura

Saiu um ranking das 100 empresas que mais investiram em cultura no Brasil em 2024 através de leis de incentivo. Nos primeiros cinco lugares estão a Vale S/A, Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Shell, John Deere Brasil e Petrobras. Digno de registro, estão lá as catarinenses Weg Equipamentos Elétricos S/A e Havan Lojas de Departamentos Ltda.

Fracasso

Empresário do ramo informou este espaço haver no momento em Florianópolis e São José, para comercialização, 23 diferentes marcas de veículos chineses, com vendas ainda bem abaixo das expectativas. Há verdadeiros fracassos daquelas montadoras no Brasil, como a Seres, que chegou no começo de 2024 e fechou o ano com apenas oito carros vendidos.

Rateio

Paralelamente à oposição de governadores em relação a decreto sobre como as forças de segurança devem se comportar nas operações, o ministro Ricardo Lewandowski publicou uma portaria definindo o rateio da verba arrecadada com loterias que será transferida do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para os Estados. Do total de R$ 1,66 bilhão, SC ficará com R$ 44 milhões, com percentual de 3,7792%.

Café catarinense?

SC nem figura no ranking dos produtores de café do Brasil. Mas poderá estar lá em futuro próximo. Estudo da Universidade do Estado de São Paulo (Unesp) apontou que a crise do clima deve reduzir em mais da metade as áreas onde dá para plantar café no Brasil, como no Paraná, São Paulo, Minas e Espirito Santo, e permitir tal cultura em outras partes do país, dentre elas todo o litoral de SC.

Procura-se

Os analistas políticos de SC ainda estão procurando uma marca clara dos dois primeiros anos de governo de Jorginho Mello. Mas há uma certa concordância em duas conquistas notáveis na segurança pública e no emprego.

Egocentrismo

O site Avanços Psicológicos publicou um estudo sobre as principais características de uma pessoa egocêntrica, e as palavras que mais usam para chamar a atenção. São “eu”, “meu”, sempre” e “nunca”. Perguntar não ofende: tomaram como exemplo os ocupantes do Palácio do Planalto, o atual e o anterior?

Diagnóstico

Saiu um estudo sobre as consequências para quem dedica muitas horas de seu tempo para ver e ler conteúdo de baixa qualidade nas redes sociais, principalmente aquele produzido por influencers desqualificados: “apodrecimento” do cérebro por reduzir a matéria cinzenta, encurtar a capacidade de atenção, enfraquecer a memória e distorcer os processos cognitivos. Assim é que se “fabricam” idiotas.