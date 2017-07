Alta concorrência faz o preço da gasolina baixar em Brusque

Após sucessivos aumentos que pesaram no bolso dos motoristas no ano passado, uma boa notícia para os brusquenses. Quem costuma rodar muitos quilômetros tem motivo para comemorar, pois, desde a semana passada, alguns postos já praticam preços abaixo dos R$ 3 por litro de gasolina.

De acordo com pesquisa de O Município com oito estabelecimentos, o menor preço é R$ 2,95, no Auto Posto Águas Claras. O jornal consultou os postos que constam na lista do Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o qual não contabiliza todos os estabelecimentos da cidade, mas é um dado médio e oficial.

O levantamento feito ontem complementa o da ANP e traça o parâmetro de queda no preço da gasolina. No dia 25 de junho, por exemplo, o preço médio do litro era R$ 3,25, segundo a agência. O valor mais baixo era R$ 3,09, e o mais alto, R$ 3,49.

Desde sexta-feira, 30, os motoristas mais atentos perceberam que alguns letreiros de postos em Brusque foram atualizados para R$ 2,99. Ontem, esta tendência continuou e diversos estabelecimentos mudaram os preços.

Um posto consultado pela reportagem, por exemplo, preferiu não informar qual é o valor atual da gasolina porque iria rever quanto vai cobrar por litro do combustível em breve. A alta velocidade na mudança dos valores revela que a concorrência está acirrada em Brusque.

Geórgia Kistenmacher, sócia-proprietária do Ki Posto, diz que a concorrência no município é altíssima. Para conseguir se manter no mercado e com fluxo de clientes, ela também baixou o preço da gasolina para R$ 2,99.

“Como não queremos perder clientes e a concorrência força, baixamos”, diz a empresária. “É bem difícil se sustentar no mercado com este preço”, reclama. Segundo Geórgia, o valor de R$ 2,99 praticamente não cobre os custos que os postos de combustíveis têm, por isso ele é “irreal”.

Jorge Luis de Souza, gerente do posto RR, do Jardim Maluche,que também é do mesmo grupo do Auto Posto Ipê e Auto Posto RR, do São Luiz, diz que o valor de R$ 2,99 é uma “promoção por tempo indeterminado”.

Souza explica que o valor do litro é barateado sempre que há uma redução nas refinarias. Na sexta-feira, 30, a Petrobras autorizou a redução de 5,9% no preço da gasolina, com isso, a onda de baixar o preço seguiu em efeito cascata.

Confira o preço da gasolina em alguns postos:

POSTO 25/06* 03/07** AUTO POSTO IPÊ R$ 3,09 R$ 2,99 AUTO POSTO ÁGUAS CLARAS R$ 3,14 R$ 2,95 AUTO POSTO JARDIM R$ 3,19 R$ 3,09 AUTO POSTO ULBER R$ 3,29 R$ 3,29 KI POSTO R$ 3,29 R$ 2,99 POSTO BISSONI R$ 3,29 R$ 3,29 AUTO POSTO MICKEI R$ 3,39 R$ 3,39 AUTO POSTO PINOTTI R$ 3,49 R$ 3,09

Fonte: ANP* e Levantamento O Município**