Alunos de Brusque se preparam para o primeiro intercâmbio à Itália do Colégio São Luiz

Os alunos do Ensino Médio do Colégio São Luiz estão se preparando para uma nova experiência de intercâmbio. Dez estudantes viajarão para Monza, na Itália, em janeiro de 2025.

Durante algumas semanas, eles terão a oportunidade de estudar no Istituto Leon Dehon e viver com famílias locais, em uma imersão cultural e educacional.

Bernardo Dias Mesquita; Isabelli Kretzschmar de Souza; Julia Crispim Rescarolli; Luiz Felipe Zaclikewicz Redel; Caio Cañellas Coppini; Henrique Cinelli Pedroso; Marina Klein Padilha; Debora Minatti; Bianca Colombi Ristow e Ariane Oriques serão acompanhados pelo coordenador pedagógico Fabrício (Fabico) Bado e pelo padre Renato Vieira Lima, SCJ.

Esta é a primeira vez que o Colégio São Luiz realiza um intercâmbio para a Itália e a expectativa para esta experiência é bastante positiva. “É uma nova etapa. Sempre que um intercâmbio se abre, ele oportuniza novas experiências. Para os alunos, será uma vivência cultural rica, mesmo com as semelhanças da descendência italiana de muitos brusquenses”, afirma Fabico.

Para garantir o apoio necessário aos alunos, o grupo será acompanhado também pelo padre Renato, que já esteve na Itália para estudar o idioma. Ele ressalta a importância da integração entre as instituições dehonianas por meio do intercâmbio.

“Já há alguns anos temos aprendido, como escolas dehonianas, a importância de trabalharmos em rede. Neste sentido, os projetos de intercâmbio do Colégio São Luiz têm sido uma ocasião privilegiada para criarmos pontes entre nossas instituições, estreitarmos nossos vínculos afetivos, repensarmos estratégias pedagógicas, e, sobretudo, nos darmos conta de que há algo que nos une de modo muito íntimo, que é a experiência de padre Dehon e a ‘pedagogia da cordialidade’, oriunda da experiência espiritual com o Coração de Jesus”.

Seleção

A seleção dos participantes seguiu um processo rigoroso, como ocorre em outros intercâmbios já realizados pelo Colégio São Luiz para países como Alemanha, Estados Unidos, Indonésia e Canadá. Segundo o coordenador, o Istituto Leon Dehon ampliou o número de vagas, permitindo que quase todos os inscritos participassem.

Agora, nesta etapa de preparação, os alunos iniciam o contato com as famílias italianas através de vídeo chamadas, em um esforço para amenizar o impacto da adaptação quando chegarem ao país. Fabico também ressalta a importância da aproximação entre os próprios intercambistas.

“O grande objetivo agora é que os alunos se sintam confiantes. Faltam três meses para a viagem e é importante que eles desenvolvam esses laços entre eles mesmos, além de já ter contato com as famílias italianas para chegarem lá familiarizados”.

De acordo com Fabico, o intercâmbio faz parte de uma estratégia educacional do Colégio São Luiz para ampliar as experiências internacionais de seus alunos, promovendo uma troca cultural e acadêmica que enriquece o currículo e a formação pessoal dos estudantes.

Expectativas pelo intercâmbio

Entre os alunos, a ansiedade é ainda maior. Todos estão na expectativa para conhecer o país, novas pessoas e se aprofundar na rica cultura italiana. Ariane Oriques embarca para um intercâmbio pela primeira vez e destaca que aprender a lidar com a distância dos pais será um dos principais desafios durante sua estadia na Itália.

“Ficar três semanas longe será algo novo para mim, ainda mais convivendo com pessoas que não conheço. Acredito que será um grande aprendizado. Quero muito conhecer a fundo a cultura, novos lugares”.

Bernardo Dias Mesquita afirma que conhecer a Itália era um grande desejo seu e quando soube da oportunidade, decidiu se inscrever para participar do intercâmbio. “Acredito que será muito bom para aprender uma nova língua, conhecer novas pessoas e uma nova cultura”.

Bianca Colombi Ristow está bastante ansiosa para ter essa experiência com uma nova cultura. Para isso, está se preparando, principalmente, com o idioma. “Estou usando aplicativos, ouvindo música em italiano e assistindo filmes e séries em italiano para me acostumar com o idioma. Espero aprender muito sobre a cultura do país”.

Para Caio Coppini, o intercâmbio será a realização de um sonho. “Sempre quis conhecer a Itália. Estou muito ansioso por essa experiência de ficar esse tempo em uma casa de família, acredito que será muito bom para meu desenvolvimento pessoal e para aprender a lidar com várias situações”.

Debora Minatti espera aprofundar seu conhecimento sobre a cultura italiana. “Minha família tem descendência italiana, então tenho muita curiosidade de saber como é o dia a dia lá. Quero também praticar meu inglês, aprender o italiano, estou muito ansiosa”.

Henrique Cinelli Pedroso voltou recentemente de um intercâmbio para a Indonésia e está na expectativa por esta nova experiência, desta vez na Itália. “A Itália sempre foi um lugar que eu tinha vontade de conhecer, muito rico em cultura. Acredito que será uma experiência totalmente diferente da que tive na Indonésia, estou bastante ansioso”.

Isabelli Kretzschmar de Souza tem o desejo de estudar moda no futuro e acredita que o intercâmbio para a Itália fará a diferença em seu currículo. “A Itália é um lugar muito bom para aprender, para saber mais sobre o mundo da moda. Também estou ansiosa para aprender o idioma, sobre a cultura, culinária e fazer novas amizades”.

Conhecer a Itália também é um desejo antigo de Julia Crispim Rescarolli, que está ansiosa para as experiências no país europeu. “Gosto muito da Itália. Espero conhecer novas pessoas, culturas, lugares e aperfeiçoar meu inglês e também o italiano”.

Luiz Felipe Zaclikewicz Redel está se preparando para o intercâmbio estudando o idioma e acredita que será uma experiência única. “Quero conhecer uma nova cultura, novas cidades, acho que vai ser uma grande experiência. Estou bastante ansioso”.

Marina Klein Padilha afirma que viu o intercâmbio como uma oportunidade por incentivo da mãe e está na expectativa de viver a cultura do país. “Será uma experiência muito diferente. Sempre tive curiosidade de saber como é a vida em um país europeu, como é viver em um lugar diferente, longe da minha família. Acredito que serão dias de muito aprendizado”, completa.

