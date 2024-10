GALERIA – Cerca de 2,3 mil pessoas assistem espetáculo “Cinema in Concert” em Guabiruba

Na noite da última quarta-feira, 23, o Salão São Cristóvão, no bairro Aymoré, foi apresentado o espetáculo “Cinema in Concert”, promovido pela Prefeitura de Guabiruba, em parceria com a Fundação Cultural e a Secretaria de Educação.

O evento, que faz parte das comemorações do mês das crianças, atraiu um público estimado em 2,3 mil pessoas, proporcionando uma noite de música e cinema.

A Orquestra Municipal de Guabiruba apresentou um repertório vibrante, trazendo à vida as trilhas sonoras de filmes icônicos como Rei Leão, Frozen, Moana, Vingadores, Piratas do Caribe e Madagascar. Cada nota ressoou profundamente no público, que pôde reviver cenas marcantes do cinema enquanto a música se desenrolava com precisão e sentimento.

Para tornar a noite ainda mais especial, o espetáculo contou com a participação dos artistas Vitor Hort (cantor), Vivian Werner (cantora) e Daivid Matias Krause (ator), que acrescentaram suas performances ao show.

Confira fotos do espetáculo “Cinema in Concert” em Guabiruba:

