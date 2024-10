GALERIA – Saiba como estão as obras na primeira área de lazer do Zantão, em Brusque

Já se encontra em reta final a primeira área de lazer do Zantão, um projeto que visa criar um espaço de convivência e entretenimento para a comunidade local. Na tarde desta quinta-feira, 24, a Prefeitura de Brusque divulgou que o playground já foi instalado e está em pleno funcionamento, proporcionando um espaço seguro e adequado para as crianças.

A quadra esportiva também está em andamento, faltando apenas a instalação das telas de proteção e a finalização do sistema de iluminação, que garantem mais segurança para os frequentadores do espaço.

Conforme o Executivo, um ponto de destaque é a construção das calçadas em paver, onde a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos desenvolveu uma estratégia de economia, com os blocos ali utilizados reaproveitados de outra obra importante: a ampliação da pista de saída do Pavilhão da Fenarreco.

“Essa reutilização traz sustentabilidade e racionalização dos recursos públicos, sem comprometer a qualidade do serviço”, explicou o encarregado responsável pela obra, Clóvis Humberto de Souza.

Investimento

Com um investimento de aproximadamente R$ 150 mil, custeado com recursos próprios do município, a praça está situada em uma área estratégica, próximo ao posto de saúde do bairro e à Escola de Ensino Fundamental Doutor Carlos Moritz. O espaço prevê um ambiente versátil, onde as famílias poderão realizar atividades ao ar livre, como piqueniques até práticas esportivas.

“Essa movimentação tem deixado a população aqui da nossa comunidade bem animada. É uma das coisas que vinham sendo reivindicadas já há algum tempo”, afirmou o diretor da Escola de Ensino Fundamental Doutor Carlos Moritz, Thiago Alessandro Spiess.

“É um espaço de lazer para as crianças, um espaço para as famílias poderem trazer as crianças aos fins de semana para brincar, jogar bola, fazer um piquenique”, completou.

Entrega prevista

A previsão é que a praça esteja pronta em cerca de 10 dias, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor para os moradores. Esse novo ambiente de lazer não só marca um avanço importante para o bairro Zantão, mas também fortalece a qualidade de vida, incentivando o bem-estar e a integração na comunidade.

Confira fotos das obras na primeira área de lazer do Zantão:

