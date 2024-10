Fundação Cultural de Brusque lança Cadastro Municipal de Artesãos

Com o objetivo de apoiar, qualificar e dar visibilidade à produção artesanal da cidade, a Fundação Cultural de Brusque lançou o Cadastro Municipal de Artesãos. A iniciativa faz parte do Programa Municipal do Artesanato Brusquense.

Segundo o Executivo, o programa vai além da valorização do talento e da criatividade dos artesãos brusquenses. Ele é uma plataforma que visa reconhecer as tradições e histórias locais.

“Queremos que os artesãos sintam-se parte de um movimento que reconhece e promove suas tradições, seu trabalho e suas histórias. O objetivo é oferecer a cada artesão mais oportunidades de crescimento, não só por meio de capacitação e formação, mas também conectando-os a novos mercados e iniciativas de divulgação”, explica o diretor-geral da Fundação Cultural, Igor Balbinot.

Cadastro Municipal de Artesãos

Ao realizar o cadastro, o artesão se integra oficialmente a uma rede que visa preservar e divulgar o que há de mais autêntico na produção artesanal da cidade. O processo inclui o preenchimento de um formulário on-line, uma avaliação dos produtos e a identificação dos principais desafios enfrentados pelos profissionais.

Após a aprovação, os cadastrados receberão a Carteira Municipal de Artesão, documento que garantirá acesso a exposições, feiras e outras oportunidades de visibilidade e crescimento.

A Fundação Cultural de Brusque está à disposição para auxiliar em cada etapa do processo de cadastro. Artesãos interessados podem acessar o site da Fundação para mais informações ou entrar em contato pessoalmente, ou pelo WhatsApp (47) 991744935.

Leia também:

1. Apostadores de Brusque e Guabiruba são premiados na quadra na Mega-Sena 2788

2. Homem procurado por tráfico de drogas é preso em Brusque

3. Prefeito eleito de Botuverá demonstra preocupação com construção da barragem: “como vamos dizer que será segura?”

4. TJ-SC mantém condenação de veterinária do Zoobotânico de Brusque que fraudou atestados médicos

5. Alta na busca pelo Ozempic para emagrecimento é sentida em Brusque; saiba mais



Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: