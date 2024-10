Identificadas cinco vítimas que morreram após avião que saiu de Florianópolis cair em SP

Foram identificadas as cinco vítimas que estavam no avião que saiu de Santa Catarina e caiu no interior de São Paulo, nesta quarta-feira, 23. A aeronave de pequeno porte decolou do Aeroporto de Florianópolis e caiu no município de Santa Branca.

De acordo com o portal g1, as vítimas eram comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico da empresa Abaeté Aviação, que realiza táxi aéreo e que possui sede na Bahia. Elas foram identificadas como Jefferson Rodrigues Ferreira, de 36 anos (comandante); Dulcival da Conceição Santos, de 39 anos (copiloto); Sylvia Rausch Barreto, de 31 anos (médica); Joseilton Borges, de 53 anos (mecânico) e Erisson Silva (enfermeiro). Erisson não teve a idade revelada.

1 de 5

Acidente

Os funcionários teriam atendido uma demanda de transporte aeromédico em Santa Catarina e seguiriam para Belo Horizonte, decolando às 16h51. Após abastecer na cidade mineira, a equipe terminaria a viagem em Salvador, onde todos moravam, ainda segundo informações do portal g1.

Queda do avião que partiu de Florianópolis

De acordo a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave, modelo Xingu E121, prefixo PTMBU, sumiu dos radares de monitoramento às 18h39. As equipes de resgate encontraram os destroços do avião apenas às 23h e isolaram o local para identificação dos corpos.

As vítimas foram localizadas em meio aos destroços do avião. Os agentes da Polícia Técnica Científica e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram responsáveis pela retirada dos corpos.

Confira a nota

A empresa Abaeté emitiu uma nota confirmando o acidente e lamentando o ocorrido. Confira:

“A Abaeté Aviação confirma a queda do avião modelo Xingu E121, prefixo PTMBU, às 18h39 do dia 23, na divisa entre as cidades de Paraibuna e Santa Branca (SP).

Na aeronave, estavam cinco pessoas, todos colaboradores da empresa: comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico. Trata-se de um voo de traslado que retornava de Florianópolis (SC) em direção a Belo Horizonte (MG), decolando às 16h51.

Segundo informações das autoridades locais, a aeronave foi encontrada, sem sobreviventes. A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor.

A causa do acidente ainda é desconhecida. A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível neste momento difícil.”

Mais informações sobre o caso não foram divulgadas até o momento.

Leia também:

1. Caso Milena: motorista que atropelou e matou menina de 9 anos cumpre pena em Brusque

2. Torneio da Amizade: disputa de canto de pássaros acontece em novembro em Brusque

3. Bebê nasce morto em hospital de Balneário Camboriú e polícia é acionada para verificar possível omissão de socorro

4. Conheça o servidor alemão que dedica mais de quatro décadas à Secretaria de Obras de Brusque

5. Se houvesse ranking de prefeitos presos, SC estaria na liderança disparada

hr />

Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: