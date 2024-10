Conheça o servidor alemão que dedica mais de quatro décadas à Secretaria de Obras de Brusque

Em meio ao cotidiano de Brusque, muitas vezes as histórias de quem contribui para o desenvolvimento da cidade passam despercebidas. Entre essas pessoas está o alemão Konstantin Harasimow, de 77 anos, servidor da Prefeitura de Brusque há mais de quatro décadas, atuando na construção e manutenção das pontes e pontilhões que conectam a cidade. Sua trajetória é marcada por desafios e superações, assim como as estruturas que ajudou a construir.

Nascido em Dingolfing, próximo a Munique, na Alemanha, Konstantin viveu uma infância impactada pelas consequências da Segunda Guerra Mundial. Filho de mãe alemã e pai ucraniano, enfrentou dificuldades, inclusive a desaprovação dos avós maternos por conta da nacionalidade do pai. “Meus avós nos deserdaram porque meu pai era estrangeiro e, quando a guerra acabou, minha mãe teve que sair do país por ser casada com ele”, relata.

Com o fim do conflito, a família teve de deixar a Alemanha, pois estrangeiros, como seu pai, foram obrigados a desocupar o país. Aos quatro anos, Konstantin e sua mãe migraram para o Brasil, estabelecendo-se no Rio de Janeiro (RJ) e depois em Curitiba (PR), onde ele cresceu, enquanto seu pai ficou na Ucrânia.

Foi em Curitiba que Konstantin começou sua carreira, trabalhando por 15 anos em uma construtora de pontes, entre 1966 e 1981. Lá, iniciou como ajudante e, ao longo do tempo, foi promovido a mestre de obras. “Sempre gostei de trabalhar com construção. Eu sabia que era o que queria fazer e até hoje gosto do que faço”, comentou.

Em 1982, ingressou na Prefeitura de Brusque como fiscal de obras, aplicando a experiência adquirida na construção de pontes. “Comecei fiscalizando pontes de madeira, muros e até algumas pontes pênseis, que eram muito comuns na época”, lembra. Em 1988, tornou-se funcionário efetivo da Prefeitura.

Pontes pela cidade

Atualmente, Brusque possui cerca de 400 pontes e pontilhões de madeira, e Konstantin lidera uma equipe responsável pela manutenção e segurança dessas estruturas. “É um trabalho que exige atenção constante. A equipe está indo bem, são trabalhadores esforçados e isso me anima. Ver o impacto positivo que nosso trabalho traz para a vida das pessoas é o que me encoraja a continuar”, afirmou.

Entre as obras em que trabalhou, destaca-se a reconstrução da ponte pênsil que permitiu a passagem de carros no bairro Santos Dumont. A estrutura foi desativada após o desmoronamento de uma ponte de concreto construída por um particular, e a equipe de Konstantin foi responsável por restabelecer a passagem. Naquela época, Brusque contava com seis pontes pênseis para veículos, estruturas hoje raras.

Apesar da dedicação ao trabalho, Konstantin planeja encerrar sua carreira. “Eu gostaria de continuar, mas ano que vem faço 78 anos e aí vou ter que sair. Ainda assim, gostaria de poder continuar trabalhando”, finalizou o servidor que tem mais de 43 anos de serviço.

