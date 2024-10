Desfalcado e enfraquecido, o Brusque perdeu por 2 a 0 para a Ponte Preta na noite desta quarta-feira, 23, no estádio Moisés Lucarelli, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel Novaes e Renato marcaram os gols da partida com passes de Elvis. Perdendo mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o quadricolor estaciona nos 33 pontos e soma seu 22º jogo consecutivo sem vencer como visitante.

O técnico Marcelo Cabo não pôde contar com mais três jogadores por conta de lesão: Rodrigo Pollero, Cristovam (lesão na parte de trás da coxa) e Paulinho Moccelin (lesão na panturrilha) foram as baixas no departamento médico em relação ao jogo anterior, na sexta-feira, 18, contra o CRB.

Pollero sentiu dores no músculo adutor da coxa já no final do treino desta terça-feira, 22, ao cobrar um pênalti. Ele ficou caído por alguns instantes e saiu andando normalmente. A assessoria de imprensa do clube chegou a confirmar sua presença na partida do dia seguinte, mas o jogador será submetido a exames.

Brusque ataca

O primeiro tempo foi bastante truncado, com erros de passe e dificuldades de criação por parte das duas equipes. Foi o Brusque quem começou tendo ataques mais perigosos. Aos cinco minutos, Paulinho recebeu levantamento de Serrato, dominou já dentro da área e chutou firme, sem ângulo. A bola subiu demais.

Aos 11, Diego Tavares recebeu boa bola de Mateus Pivô, se livrou da marcação e bateu para o gol de pé esquerdo. Luan Ribeiro defendeu. No rebote, Guilherme Queiróz, sozinho, mandou pra fora, mas já era marcado seu impedimento.

A Ponte Preta começou a levar um pouco de perigo por meio da bola aérea, com cabeceios de Castro e Joilson, que foram para fora.

Ponte ameaça

As duas equipes trocaram momentos de mais presença ao ataque, com um pouco mais de pressão sobre o time adversário, mas sem grandes chances. Dos 35 aos 40 minutos, foi a Ponte Preta o time mais presente no ataque.

A melhor chance da Macaca foi aos 38. Elvis fez belo passe alto na área. Gabriel Novaes, pressionado, conseguiu ajeitar para Iago Dias, que fuzilou para o gol, da entrada da pequena área. Wallace surgiu do nada para bloquear a finalização e salvar o quadricolor. O lance terminou em escanteio.

A bola pune

O Brusque começou bem o segundo tempo. Aos dois minutos, Diego Tavares recebeu belo passe de Rodolfo Potiguar e chutou firme, de dentro da área. Luan Ribeiro fez grande defesa para escanteio.

Contudo, o time pagou caro pela oportunidade perdida. Aos 10 minutos, Elvis cruzou com categoria, de trivela. Gabriel Novaes cabeceou bem, mas contou com a colaboração de Matheus Nogueira, que estava no lance, mas não conseguiu fazer a defesa. A bola passeou pelo corpo do goleiro em queda e morreu no gol.

O quadricolor tentou a reação imediata, mas mostrou os motivos de ter o pior ataque da Série B, com 22 gols. Aos 14 minutos, Jhan Torres levantou na área. Paulinho, Diego Tavares e Tato González estavam na área, sozinhos. Diego Tavares subiu para cabecear, errou feio e acabou impedindo a bola de chegar limpa a González, com mais condições de finalizar.

Traves

Aos 19 minutos, Tato González cobrou falta com muita categoria. A bola bateu no pé da trave e saiu.

Três minutos depois, em contra-ataque da Ponte Preta, Gabriel Novaes finalizou cruzamento rasteiro vindo da direita. A bola bateu no travessão e ficou com Matheus Nogueira.

Desanimador

Cansado, desfalcado e desfigurado após as substituições, o Brusque parecia entregue no jogo e não chegava perto do empate. Aos 35, Cauari tentou sair driblando na defesa e perdeu a bola. Ela chegou em Matheus Régis, que chutou com perigo e desvio para escanteio.

Na cobrança, Ianson fez o desvio na pequena área e Castro apareceu livre na segunda trave, mas finalizou para fora.

Aos 39, Elvis serviu Renato, entre a defesa do Brusque, pega no contrapé. O atacante finalizou por baixo de Matheus Nogueira e correu para o abraço: 2 a 0.

O jogo seguiu para seu final sem grandes emoções. Enquanto o quadricolor era incapaz de criar qualquer coisa, a Ponte Preta pecou nos últimos passes e não conseguiu o terceiro gol.

Próximo jogo

O Brusque recebe a Chapecoense em partida que começa às 19h desta terça-feira, 29, no Augusto Bauer. Jhan Torres está suspenso pelo terceiro amarelo.

A Ponte Preta visita o Mirassol neste sábado, 26, no Maião, com apito inicial às 17h.

Ponte Preta 1×0 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

33ª rodada

Quarta-feira, 23 de outubro de 2024

Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Ponte Preta: Luan Ribeiro; Luiz Felipe (Igor Inocêncio), Joilson (Mateus Silva), Nilson Júnior, Gabriel Risso; Castro, Emerson Santos, Elvis; Iago Dias (Matheus Régis), Gabriel Novaes e Dodô (Everton).

Técnico: Nenê Santana

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Ronei), Ianson, Wallace, Jhan Torres (Cauari); Serrato (Dionísio), Rodolfo Potiguar, Paulinho (Luiz Henrique); Tato González; Diego Tavares (Jhemerson) e Guilherme Queiróz.

Técnico: Marcelo Cabo

Gols: Gabriel Novaes e Renato

Cartões amarelos: Luiz Felipe e Gabriel Novaes; Guilherme Queiróz e Jhan Torres

Trio de arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ), auxiliado por Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO), auxiliado por Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG)

Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: