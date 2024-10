Se houvesse ranking de prefeitos presos, SC estaria na liderança disparada

Recorde

Se e houvesse um ranking nacional de estados onde mais prefeitos tem sido presos por corrupção, SC, seguramente, estaria lá na dianteira, disparada. Foram 28 nos últimos quatro anos. Mas pode subir para 34 nos próximos dias ou semanas. Seis deles, de diferentes regiões, cujos nomes ainda não mantidos em sigilo, acabam de se tornar réus em ação penal na qual são acusados de ilícitos contra a administração pública.

Provocação

O “supremo” Gilmar Mendes gosta de provocar. Voltou a afirmar que eventual impeachment de ministro da corte pode ser revisto pelos próprios magistrados. É uma resposta, dentre outras, ao projeto apresentado em agosto pela deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), para tornar automática a abertura de processo de impedimento nos tribunais superiores assim que houver assinatura da maioria absoluta dos membros do Congresso.

Rebelião 1

Depois de Jorginho Mello, os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também decidiram não cobrar dos cidadãos o seguro obrigatório DPVAT que, extinto em 2019 por Bolsonaro, foi restaurado por Lula com a sigla SPVAT, no valor de até R$ 60.

Rebelião 2

Para não sofrer desgaste político, o governo federal ordenou que os Estados façam a cobrança, e que ela fosse embutida no IPVA ou no licenciamento. Para tanto os governos estaduais teriam direito a uma risível comissão de 1%.

Perdeu

Quem diria! Nos anos 1970 e 1980 Florianópolis se gabava de ter o terceiro melhor Carnaval do Brasil, posição que foi para as calendas há muito tempo. Estadualmente, perde o título, de lavada, para Joaçaba. Tanto é que está sendo aprovado na Assembleia Legislativa um projeto que denomina o município do Meio-Oeste como a “Capital Catarinense do Carnaval”. Merecidamente, lógico.

Crime organizado

A propósito do que ocorreu sábado em Florianópolis e região, o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou um mapa situando as 88 organizações criminosas que estão atuando nos presídios brasileiros. Em SC são cinco: PGC, PCC, CV, Os Manos e Bala na Cara.

Festival de traições

Tenham se reeleito ou não, alguns prefeitos de SC, tanto de cidades maiores como menores, estão partindo para a vingança. Os que perderam nem estão esperando acabar o mandato e estão demitindo detentores de cargos comissionados que, na percepção deles, não ajudaram na campanha. E os que ganharam estão se livrando daqueles que fizeram corpo mole, ficaram indiferentes e até votarem contra. Uns mandatários, para não falar a verdade, dizem que como estão o final do mandato, é preciso “controlar gasto”.

Pode mudar

Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios revelou que 81% dos prefeitos que tentaram a reeleição neste ano conseguiram a renovação do mandato. Mas esse cenário pode mudar, caso uma proposta de emenda à Constituição do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) seja aprovada. A justificativa é que reeleição impede que o gestor eleito faça um planejamento público a médio e longo prazos. Verdade.

Cotas para trans

A Universidade de Brasília (UnB) acaba de aprovar a criação de cotas para pessoas trans. Assim, a partir de 2025, 2% do total de vagas para cursos de graduação na universidade serão destinadas para travestis, mulheres e homens trans, transmasculinos ou pessoas não binárias. Outras quatro universidades federais já ofertam cotas trans, dentre elas a nossa UFSC.

Qualidade do ar

Edital recém-lançado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado (Fapesc), em parceira com o Instituto do Meio Ambiente (IMA-SC) está disponibilizando R$ 3 milhões para apoiar projetos de infraestrutura e o uso de tecnologias visando montar um inventário de emissões atmosféricas, monitoramento e controle da qualidade do ar no Estado. Depois das queimadas, nada mais providencial.

Preferencial

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou projeto da deputada Ana Paula Lima (PT-SC) que amplia para 10 anos a validade da credencial de estacionamento preferencial concedida a idosos e a pessoas com comprometimento permanente da mobilidade. Atualmente, a validade é de cinco anos, mas prefeituras exigem a cada dois anos.