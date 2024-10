Cobertura vacinal contra o sarampo chega a mais de 80% em Brusque

A cobertura vacinal contra o sarampo em Brusque chega a mais de 80%. Até agosto deste ano, foi registrada uma adesão de 88,4% na primeira dose da vacina e 81,8% na segunda. Os dados são da Vigilância em Saúde.

A diretora da pasta, Carol Maçaneiro, afirma que sempre houve uma grande adesão à vacina contra a doença em Brusque. Ela cita que, em 2023, o município registrou uma cobertura vacinal de 101,32% na primeira dose e 82,88% na segunda.

“A vacina tríplice viral, ofertada no Calendário Nacional de Vacinação, do SUS, está disponível em todas as unidades básicas de saúde com sala de vacina. Ela protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola, doenças altamente infecciosas que podem causar sequelas graves e que foram responsáveis por epidemias no passado”, afirma.

Casos de sarampo em Brusque nos últimos sete anos

O Ministério da Saúde divulgou, no painel de doenças exantemáticas, os casos notificados da doença nos últimos sete anos. No total, 18 casos foram registrados em Brusque no período. Os dados correspondem aos casos que foram notificados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

Em Brusque, o ano que mais registrou casos foi 2019. Na época, dez pessoas estavam com a doença. Depois, em 2020, o número caiu para quatro. Dois anos antes, em 2018, duas pessoas estavam com sarampo.

Em 2021 e 2022 apenas uma pessoa estava com a doença em cada ano. Em 2023 e 2024 nenhuma pessoa foi diagnosticada com a doença.

Perfil demográfico

Outro dado presente no sistema do Ministério da Saúde é o perfil demográfico dos casos. São divulgados o gênero, raça e faixa etária dos pacientes. Nenhuma gestante foi diagnosticada com sarampo.

No total, 60% das pessoas que estavam com a doença eram homens, enquanto 40% eram mulheres. Em questão da raça, 96% são pessoas brancas e 4% pardas. A idade média de pessoas que estiveram com a doença é 14 anos.

Foi divulgado que, no município, dois bebês de menos de 6 meses pegaram a doença, além de outros dois bebês de 6 a 11 meses.

Cinco crianças de 1 a 4 anos também estavam doentes no período. Depois, em crianças com mais de 10 anos, foi registrado um caso em um adolescente de 10 a 14 anos, e outro caso em um jovem de 15 a 19 anos.

Também foram registrados quatro casos entre mulheres de 19 a 20 anos, e um em um homem nessa mesma faixa etária. Depois, um homem e uma mulher entre 30 a 39 anos também estavam com a doença.

Por fim, apenas duas mulheres, uma com idade entre 40 a 49 anos e outra entre 50 a 59, foram diagnosticadas com sarampo.

