Homem ateia fogo em casa com a esposa grávida dentro, em Barra Velha

Um homem colocou fogo na própria casa após uma briga com a esposa grávida, que estava na residência, nesta terça-feira, 22, em Barra Velha, no Litoral Norte. Os bombeiros foram acionados por volta de 18h na rua João Anselmo Brenneisen, no bairro Vila Nova.

De acordo com relato da gestante – que não se feriu – aos bombeiros, houve uma briga de casal e o companheiro dela ateou fogo propositalmente. Depois, ele fugiu do local.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a casa era em um contêiner. Para combate ao fogo, foi cortado a energia elétrica. O acesso dos bombeiros ao interior da casa contêiner foi pela porta principal de entrada, que estava aberta.

Para o combate das chamas, foram utilizados cerca de 300 litros de água. Os bombeiros relatam que a edificação não possuía botijão de gás, mas continha móveis, utensílios e alguns eletrodomésticos.

A casa contêiner construída em aço continha uma área de aproximadamente 30 metros quadrados e foi parcialmente consumida pelas chamas. A estrutura em aço e alguns móveis no interior não foram atingidos.

A guarnição do Corpo de Bombeiros Voluntários de Barra Velha e a Polícia Militar também estiveram no local e prestaram apoio. Não há informações se o homem foi capturado.

