Alunos de Guabiruba recebem certificados da Olimpíada de Matemática

Os alunos Rafael Henrique Lang Duarte e Tiago Adilson Pedrini, acompanhados da professora de matemática Daiana Kohler, participaram da Cerimônia de Entrega de Certificados e Medalhas referentes à 12ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) no Centro de Cultura e Eventos da UFSC, em Florianópolis, no final de julho.

Os estudantes frequentam a Escola Básica Municipal Professora Anna Othília Schlindwein, localizada no bairro Guabiruba Sul. Rafael foi medalhista de prata e Tiago de bronze.

Os alunos foram convidados a participar do 12º Programa de Iniciação Cientifica da CNPQ (PIC), no qual já estão realizando um curso com a duração de 12 meses e recebendo uma bolsa de estudos. “Eles realizam a prova todos os anos, como os demais alunos da Escola Básica Municipal Professora Anna Othília Schlindwein, onde há o incentivo para que a prova seja uma forma de aprendizado matemático”, explica a professora Daiana.

A escola recebeu um kit de dez jogos didáticos mediante sua participação na prova. Conforme a professora, o resultado e a participação estão relacionados ainda ao apoio dos pais. “Eles não têm medido esforços para bem conduzirem os estudos de seus filhos”.

Estiveram presentes na cerimônia os pais de Rafael e Tiago, a diretora da escola, Luciana Voss Dallabeneta, a secretária de Educação, Edna Maria da Silva Jasper e a diretora de Educação, Milena Teresinha Debatin.

“Parabenizamos os alunos por essa conquista, o apoio dos pais, da professora responsável e da equipe da Secretaria de Educação”, enfatizou a diretora da escola.