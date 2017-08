Força-tarefa realiza megaoperação contra quadrilhas de caixeiros em Brusque

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) de Santa Catarina realizou a Operação Integração no estado nesta quarta-feira, 2. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em vários municípios. Segundo o Gaeco, foi expedido um mandado para Brusque, contudo, a pessoa já havia sido presa na semana passada em Rio do Sul, no Alto Vale. A esposa dele também havia se mudado da cidade.

O Gaeco, juntamente com a Polícia Militar do Estado do Paraná, por meio do 17º BPM de São José dos Pinhais, e apoio da PM de Santa Catarina – BOPE, 15º BPM de Caçador, Companhia de Porto União, 23º BPM de São Bento do Sul e 12º BPM de Balneário Camboriú – deflagrou Operação Integração nos dois estados.

Estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão em residências nas cidades de Camboriú (SC), Balneário Camboriú (SC), Itapema (SC), Navegantes (SC), Brusque (SC), Rio Negrinho (SC), Água Doce (SC), Calmon (SC), Fazenda Rio Grande (PR), Quitandinha (PR), Araucária (PR), Curitiba (PR), Pinhais (PR) e Tijucas do Sul (PR), dos quais já resultaram na prisão de duas pessoas e apreensão de aproximadamente 60 quilos de explosivos.

A Operação Integração decorreu de investigação realizada no início de 2017 que apurou crime de organização criminosa voltada a prática de roubos e furtos qualificados, praticados por autores fortemente armados, mediante uso de explosivos, conhecidos vulgarmente por caixeiros.

A Operação foi nominada de Integração em razão da união de esforços dos órgãos responsáveis pela Segurança Pública do Estado de Santa Catarina e Paraná que, em conjunto, conseguiram reduzir consideravelmente as ocorrências voltadas a essa modalidade delitiva.

No curso das investigações foram efetuadas prisões, apreendidas armas, munições e explosivos, cujas informações serão esclarecidas durante entrevista coletiva, a ser realizada nesta quarta-feira, às 14:30 horas, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, 1º andar, situada na Rua Bocaiúva, Centro, em Florianópolis.