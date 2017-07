Alunos de Moda criarão lenços e turbantes para mulheres com câncer

Uma parceria de amor. Assim pode ser definido o projeto de coleção Upcycling, desenvolvido pelo Instituto di Moda Burgo Brasil (IMB) e a empresa Manatex Têxtil, que beneficiará a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque.

Na manhã desta quinta-feira, 13, na sede do IMB Brasil, foi lançado o projeto, que acontecerá em formato de concurso. Os alunos do instituto serão desafiados a realizar a criação, confecção e produção fotográfica de lenços e turbantes, que posteriormente serão comercializados, sendo que a receita gerada será totalmente revertida à Rede Feminina.

A Manatex doará cerca de 100 quilos de retalhos para que os alunos possam realizar a produção. A coleção denominada Upcycling é um processo de reaproveitamento inteligente e responsável sem valor comercial, como resíduos, produtos inúteis ou descartáveis. No caso deste concurso, os lenços e turbantes serão confeccionados sem submeter as sobras a processos químicos e físicos de reciclagem.

Conforme a diretora do IMB Brasil, a estilista Daniela Colzani, o projeto visa estimular a participação dos alunos em ações de responsabilidade social, além de promover o reaproveitamento de materiais com base em uma filosofia organizacional de respeito ambiental e de difusão de práticas sustentáveis.

Os croquis produzidos pelos estudantes serão avaliados pelos profissionais do IMB do Brasil e de Milão, na Itália, juntamente com a equipe da Manatex. Os vencedores ganharão um curso de 60 horas de Desenho Digital no instituto brasileiro.

A produção, que envolve uma pesquisa de tendências Primavera/Verão 2017/2018, deverá ser finalizada até 20 de setembro, já que a premiação ocorrerá em outubro – mês da Campanha Outubro Rosa, alusiva à prevenção do câncer de mama.

Produção fotográfica

O destaque principal fica por conta da produção fotográfica, no qual as modelos serão as pacientes da Rede Feminina. Elas usarão as criações de lenços e turbantes. Por fim, todas as peças produzidas serão expostas durante o mês de outubro no Shopping Gracher, que também abraçou a causa.

“Para nós, é uma alegria fazer parte deste projeto, onde conseguimos estimular a sensibilidade dos nossos alunos e também destinar recursos gerados por essas sobras a uma entidade nacionalmente reconhecida por seu papel no apoio às mulheres com câncer”, diz Daniela.

A coordenadora de Desenvolvimento da Manatex, Natália Schoening, afirma que para a empresa é satisfatório fazer parte de um projeto social e conscientizar mais pessoas que é possível ter um mundo melhor. “É uma iniciativa, um começo, mesmo que seja tão pouco é uma maneira de ajudar, poder transformar um retalho em um novo produto e ajudar alguém”.

A presidente da Rede Feminina, Sônia Marise Oliveira Zink, agradece às idealizadoras do projeto e diz que a iniciativa é muito linda. “Para nossas mulheres será muito bom, elas ficarão lindas e a autoestima delas vai lá em cima. Com certeza será um presente para todas”. Atualmente, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque conta com cerca de 90 mulheres.