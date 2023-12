Alunos dos CEIs participam de atividades especiais em meio ao calor em Brusque

As altas temperaturas que têm marcado presença em Brusque nos últimos dias têm impactado diversas atividades, especialmente aquelas destinadas às crianças pequenas, que geralmente ocorrem em ambientes externos.

Conscientes dos riscos associados ao calor excessivo e à exposição solar, os professores dos anos iniciais decidiram inovar nas atividades realizadas com os pequenos.

Cada unidade escolar desenvolveu iniciativas de acordo com sua realidade específica. Algumas optaram por organizar agradáveis piqueniques, oferecendo uma variedade de frutas, sucos e alimentos que contribuem para a hidratação. O CEI Tia Denise, por exemplo, promoveu o evento “Summer Fest”, que incluiu até mesmo a disponibilização de piscinas para as turmas.

A secretária de Educação, Franciele Mayer, destaca a importância de proporcionar atividades diversificadas para as crianças. “Quando se trata dos mais pequenos, que demandam maior atenção, as atividades são sempre adaptadas de acordo com o clima, o número de crianças e outras variáveis. Oferecer experiências distintas deixa-os entusiasmados e animados”, ressalta Mayer.

