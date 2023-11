Ampebr faz prospecção de clientes da 65ª Pronegócio no Piauí e Mato Grosso

O presidente e vice-presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr), Mauro Schoening e Emerin Alves, estiveram entre os dias 12 e 17 de novembro nos estados do Piauí e do Mato Grosso para visitas e prospecção de novos clientes para a 65ª Pronegócio. O evento será realizado de 15 a 18 de janeiro, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, em Brusque.

A dupla visitou 25 lojistas em seis cidades: Cuiabá; Nova Mutum; Lucas do Rio Verde; Sorriso e Sinop, no Mato Grosso; e a capital piauiense, Teresina. O objetivo da viagem foi apresentar a Pronegócio para novos lojistas e também visitar clientes antigos, que participam da rodada de negócios em Brusque há vários anos.

“Fomos primeiro para o Piauí, onde encontramos um cliente que possui 35 lojas no estado e há 15 anos vem a Brusque na Pronegócio. Conhecemos a rede de lojas Noroeste e fizemos uma aproximação ainda maior. Isso é importante, para que o cliente se sinta bem, para que possamos ter essa conexão, ver se ele está sendo bem atendido e se está recebendo as mercadorias”, destaca Schoening.

No Mato Grosso, os diretores da Ampebr foram com o objetivo de conquistar novos clientes para a Pronegócio. O presidente da entidade ressalta que essa captação é importante para que a rodada e os fabricantes da região evoluam ainda mais nas vendas. “Esse trabalho é importantíssimo para nossa rodada, nossa cidade e nosso estado, para que possamos ter uma maior quantidade de vendas, de negociações, sempre em busca de crescer e evoluir cada vez mais”, completa.

O trabalho de prospecção de novos clientes é realizado o ano inteiro pelos diretores da Ampebr para gerar oportunidades de futuros negócios aos empresários associados à entidade e aos demais fabricantes de Santa Catarina que participam das edições da rodada. Ainda nesta semana, outra equipe de diretores embarca para o interior de Minas Gerais para dar continuidade às visitas.

Além disso, entre os dias 23 a 27 de outubro, os diretores da Ampebr, Silvio Cesar Gonçalves e Aderbal Montibeller, estiveram na região de Ribeirão Preto (SP), onde convidaram, pessoalmente, diversos lojistas, para marcar presença na 65ª Pronegócio.

65ª Pronegócio

A 65ª Pronegócio, com a coleção Inverno 2024, que acontecerá de 15 a 18 de janeiro, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof. O evento terá a participação de mais de 150 fabricantes de Santa Catarina, além de lojistas de todo o país.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: