Atletas do Grupo do Bay completam ultramaratona trail em Nova Trento

Seis atletas de Brusque participaram da corrida Sicoob Mons Ultra Trail, no sábado, 11 de novembro, em Nova Trento. A prova é considerada uma das mais difíceis do Brasil no quesito ultramaratona de trilha. Os corredores fazem parte do Centro de Performance e Saúde Grupo do Bay. Mais de 750 atletas participaram do evento.

José Armando Vasquez Soto, o Bay, educador físico, percorreu 55 quilômetros em estradas de chão, mato fechado, morros, descidas, vento forte e muito sol. “Posso dizer que a Mons é uma prova surreal, muito difícil. Bay se tornou ultramaratonista conquistando o segundo lugar na categoria 60+.

Ao mesmo tempo, Bay avalia como crescimento pessoal a realização da Mons. “Fazer essa prova, foi uma lição de vida para mim, pelo contato que tive com a natureza, de saber que ela pode me ajudar em muitas coisas, principalmente em momentos muito difíceis e complicados”, revela.

Outros competidores

Bay, Juliana Zirke Pedrini e Viviani Fritze Knihs participaram da modalidade 55K – 3140D+, percorrendo ao todo 55 quilômetros. Já os atletas Viviane Klann, Jaqueline Thomaz e Cleber Franzoso participaram na modalidade 25K – 1020D+ , percorrendo 25 quilômetros.

Juliana destaca que para ela, percorrer esses 55 quilômetros foi realmente um mix de sentimentos. “Esta foi uma prova desafiadora, cheia de alegrias, medos, espiritualidade, uma conexão com a natureza sem tamanho. Levei mais de 14 horas para concluir, mas cheguei feliz, forte e com meu coração transbordando de alegria e amor pela vida”, concluiu a atleta.

