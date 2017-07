AmpeBr promove palestra sobre comunicação na crise de imagem da marca

Convidados e integrantes do Núcleo Têxtil da AmpeBr – Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque, estiveram reunidos na noite de terça-feira, 11, na sede da entidade, para assistir a palestra ‘Jogo de Cintura: a comunicação na gestão de crise de marca’, com os profissionais da agência Raffcom André Weidgenant e Arthur Bastian.

O diretor de criação e o redator da agência de comunicação, conversaram com os participantes, a respeito das melhores formas de contornar a crise de imagem da marca. Citaram exemplos de empresas que agiram da forma correta, diante de problemas que ameaçavam sua reputação, e também, atitudes que não devem ser tomadas em situações de crise.

“É muito importante as empresas serem próximas das pessoas, para quando surgir um problema, conseguirem identificar rapidamente de onde ele vem, e quais as expectativas do público quanto a forma que ele pode ser resolvido. A marca tem que estar conectada com seu cliente”, explanou André Weidgenant.

O profissional observou ainda, que é preciso analisar as formas como a empresa vai se comunicar com seus públicos, pois não adianta dar uma resposta por meio de um canal, se as reclamações vêm de outros canais.

“A melhor coisa a fazer em momentos de crise, é ser transparente, reconhecer o erro de imediato, quando for o caso, e se posicionar de forma objetiva. Dessa forma, a empresa manterá uma relação de confiança com o seu público”, destacou André.

Troca de ideias

O consultor de melhorias em processos internos, Joe Robson Garcia, foi um dos participantes da reunião e avaliou a palestra como positiva. “Gostei muito da troca de experiências que tivemos neste encontro. Foi importante para destacar que uma marca pode perder sua credibilidade muito rápido, se não souber se comunicar da forma correta diante de um problema”, considerou Joe.

Para o coordenador do Núcleo Têxtil, Rui Alan Bernardi, o assunto contribuiu para que os participantes previnam situações indesejáveis e estejam melhor preparados para gerenciar eventuais crises de imagem.

“Muitas vezes, uma campanha ou um comunicado mal feitos, ou pelo canal errado, podem colocar tudo a perder. Por isso, precisamos zelar pela imagem da empresa da forma mais profissional possível”, concluiu Rui.

A próxima reunião do Núcleo Têxtil da AmpeBr, será realizada no dia 1° de agosto, às 19h, na sede da entidade, e irá definir ações estratégicas do Núcleo para o segundo semestre.