Acusados de furtarem apartamentos são presos dentro de prédio, no São Luiz

Josias Gracielo Venite, 31 anos, natural de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e Inti Collazo Pombo, 33, do Uruguai, foram presos na tarde desta quarta-feira, 12, dentro de um prédio, no bairro São Luiz.

Os dois já vinham sendo investigados pelo Setor de Investigação e Captura (SIC) da Polícia Civil, ao serem flagrados por câmeras de monitoramento de alguns prédios furtando apartamentos.

Nesta quarta-feira, ao entrarem em um edifício, na rua Anita Garibaldi, no bairro São Luiz, foram reconhecidos por alguns moradores que já tinham visto os dois há poucas semanas no local. Inclusive, os dois já teriam furtado um apartamento e levado uma quantia em dinheiro e joias.

A Polícia Militar foi acionada e abordou os suspeitos ainda dentro do edifício. Eles alegaram que estavam no local pois queriam alugar um apartamento. Entretanto, com eles foi encontrado uma chave de fenda, um alicate e um grampo de cabelo. Os dois estavam em um veículo Uno, com placas de Florianópolis, que de acordo com eles, havia sido alugado.

Segundo a Polícia Civil, já haviam três inquéritos em andamento contra os suspeitos por furtos em apartamentos em Brusque. A delegada Andreia dos Santos Dornelles explica que os dois serão autuados em flagrante por tentativa de furto e, em seguida, pedirá ao judiciário a prisão preventiva por conta dos outros três furtos.

A delegada solicita à comunidade que, se mais alguém reconhecer os dois suspeitos, deve entrar em contato com a Polícia Civil pelos telefones 197 ou 181. As denúncias são anônimas e sigilosas.