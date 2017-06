Tweet no Twitter

Tutora: Ana Paula Hodecker

Idade: 30 anos

Profissão: Auxiliar administrativo

Bairro: Thomaz Coelho, Brusque

Pets: Lupy e Lilika (está com roupa rosa)

Idade: Ambos com 8 anos

Sem raça definida

Ana Paula sempre quis ter um cachorrinho de estimação e sonhava com um animal peludinho e fofinho. Ela queria comprar um da raça Lhasa Apso ou Yorkshire, mas a situação financeira não lhe permitiu. Então, há oito anos, Lupy e Lilika chegaram na sua vida de maneira inesperada – um por meio de sua irmã e outro de uma amiga. A cada dia que passa, a tutora gosta mais deles e eles retribuem o amor, cada um com seu estilo próprio. O Lupy é o estradeiro e adora passear e a Lilika é mais caseira e adora dormir. Os cachorros são especiais e a fazem muito feliz.

• Quer participar? Envie uma foto sua junto com seu pet para leitor@omunicipio.com.br, com os nomes completos de quem aparece, seu telefone, nome do pet e a história de vocês.