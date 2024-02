A médica dermatologista Nadine Vandresen, ao lado do esposo, o cirurgião vascular Luiz Cruvinel, foram convidados pelo Fotona para participarem da primeira noite de desfiles na Sapucaí neste domingo, 11, pelo Camarote Fotona.

A agenda da dermatologista no Rio de Janeiro iniciou sábado, 10, quando participou do Simpósio Fotona, num grupo de aproximadamente trinta médicos referência global no tratamento com a tecnologia.

O convite para o final de semana na capital fluminense partiu da própria Fotona, após a empresa ter acertado com a Clínica Nadine Vandresen um Laser Fotona Spectro para a clínica em Brusque – SC. A tecnologia e é considerada a “Ferrari dos Lasers” e referência em rejuvenescimento da pele.