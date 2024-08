Apae de Brusque realiza 4ª Mostra de Trabalhos; confira como foi

Foi realizada, na tarde de quinta-feira, 22, a 4ª Mostra de Trabalhos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque. A atividade recebeu familiares, estudantes das escolas do município, convidados e autoridades.

O evento tem como objetivo abrir a instituição para a comunidade e apresentar os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais com os alunos. “A mostra integra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e é uma oportunidade da comunidade escolar, familiares e convidados conhecerem um pouco do nosso dia a dia com os educandos”, explicou a diretora administrativa da Apae de Brusque, Rosecler Ceratti Foletto.

O presidente da Apae de Brusque, Renato Roda, afirma que é um dia de celebração e a instituição se alegra em abrir as portas e receber o público. “Acredito que nossos professores conseguiram traduzir os sentimentos dos alunos em forma de arte e hoje estamos apresentando um pouco do que é realizado no dia a dia. A mostra vem para confirmar que a instituição está cumprindo seu papel de acolher e atender da melhor maneira as pessoas especiais.”

Os trabalhos

A mostra apresentou trabalhos e atividades desenvolvidas nos três núcleos da Apae de Brusque. Representando o Instituto Santa Inês, a professora Evânia Jaraceski, conta que o evento é um momento muito esperado pelos alunos. Ela fala que nesta edição trouxe alguns trabalhos manuais que desenvolvem a coordenação motora.

“Nós realizamos atividades em diversas áreas, temos aula de artes, de música e cuidamos da horta, tudo com o objetivo de desenvolver a parte cognitiva. Eu trabalho com a turma sênior, que são alunos maiores de 35 anos, então também tem a parte de preservar memórias, a motricidade e principalmente o bem-estar deles”, explicou Evânia.

Expondo o trabalho realizado na Clínica Uni-duni-tê, a professora da Estimulação Precoce, Fernanda Torresani, fala que os alunos atendidos são crianças de zero a cinco anos e onze meses. Ela conta que para a mostra a equipe escolheu apresentar um pouco mais sobre os domínios do desenvolvimento infantil.

“O tema abrange diversas áreas de estimulação como a linguagem, o cognitivo, a motricidade e habilidade atencional. Então temos aqui vários brinquedos desenvolvidos pela nossa equipe para trabalhar as metas dos alunos. Claro que na grande maioria das vezes, com um brinquedo conseguimos desenvolver mais de uma habilidade”, pontuou.

Já a professora do Centro de Convivência Ruth de Sá, Bruna dos Santos, trouxe para a mostra uma experiência sobre autoconhecimento. “Muita gente fala como temos que ser, como nós somos e falta essa parte da autorreflexão. Dentro das metas de cada um, trabalhamos essas questões para eles conseguirem expressar sobre o que gostam, o que querem fazer e experimentar coisas novas”, compartilhou.

Concurso de Cartões de Natal

Durante a mostra estavam expostos os desenhos dos educandos para o Concurso de Cartões de Natal. O artista visual e arte educador da Apae Brusque, Evailson Inomata, o Vavá, explica que a instituição sedia na sexta-feira, 23, a etapa regional da competição.

“E representando a Apae de Brusque, o desenho escolhido foi da nossa aluna Shayane Klabunde, que utilizou técnicas artísticas bem profissionais, como a projeção de imagens e aquarela. Então isso demonstra que, através da troca de conhecimento, passamos não só habilidades básicas, mas também profissionais aos nossos educandos. E eles desenvolvem isto de uma maneira muito incrível”, ressaltou.

O trabalho de Shayane foi o cartão escolhido para a etapa estadual do concurso de cartões de Natal 2024, após vencer a fase regional.

Além disso, neste dia será promovida uma formação, para os professores de artes das Apaes do Médio Vale, sobre a técnica de Arte Urbana “Aerografia”.

