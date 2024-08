Bastidores: como a Feijoada Bergamasca superou o cancelamento de Zé Neto e Cristiano e anunciou novas atrações

O sábado de festa na Feijoada Bergamasca, neste dia 24, está garantido com a confirmação do show nacional dos artistas Edson e Hudson, donos de hits que marcaram história como “Azul”, “Porta-retrato” e “Foi Deus”. A dupla Clayton e Romário é mais um reforço que chega para animar a tarde do evento, que reúne os fãs de sertanejo de toda a região. As novas atrações vêm para substituir Zé Neto e Cristiano, que surpreenderam público e organização com o anúncio de cancelamento de seus compromissos devido a problemas de saúde.

Madrugada adentro, os organizadores da festa mobilizaram contatos de todo o Brasil para conseguir trazer atrações de renome para a tradicional Feijoada Bergamasca.

“Trabalhamos com mais de um ano de antecedência para fazer um evento bonito e organizado. Infelizmente, tem coisas que estão fora do nosso controle e cabe a nós da produção correr para que o público consiga ir, se divertir e aproveitar a festa sem ser afetado pelos problemas de bastidores”, comenta Jacson Jasper, da J2L Produções.

Ele explica que, apesar dos contratos assinados, os artistas têm o direito de cancelar dentro das cláusulas estipuladas. “Não tem muito que podemos fazer, além de seguir o baile. Também temos compromissos com fornecedores de estruturas, bebidas, prestadores de serviço, aluguel. Muitas famílias são sustentadas pelo ramo de eventos e não podemos deixar o cancelamento de uma atração prejudicar um ecossistema que movimenta a economia nessa magnitude”, aponta.

Edson e Hudson

Com mais de quarenta anos de carreira e vinte discos lançados, Edson e Hudson prometem trazer um show para fazer a plateia gastar a voz, cantando refrões que marcaram gerações.

“Nem todos conseguem entender o que envolve esse tipo de ocorrência de última hora, mas precisamos contar com a compreensão das pessoas, estamos virando noites para proporcionar um grande evento para todos”, continua.

Feijoada Bergamasca

Jasper afirma que as novas atrações estão chegando com animação e o compromisso de fazer uma bela festa para o público. “Temos certeza de que os shows vão ser incríveis e as pessoas vão aproveitar muito. Essa Feijoada Bergamasca está linda e vocês vão se surpreender com o que está por vir no ano que vem”, antecipa.

