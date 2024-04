Apoio incondicional: veja como a torcida do Brusque acompanhou a final do Campeonato Catarinense em Criciúma

Pelo segundo ano consecutivo, o Brusque conquista o título de vice-campeão estadual, após empatar em 1 a 1 com o Criciúma neste sábado, 6, no Heriberto Hülse, no jogo de volta da final do Campeonato Catarinense.

Higor Meritão foi o responsável por inaugurar o placar no início do primeiro tempo, enquanto o time quadricolor alcançou a igualdade no início do segundo tempo, graças a um gol contra de Gustavo, após um chute de Alex Ruan.

A equipe brusquense protestou contra a não marcação de dois pênaltis, ambos evidentes e claros após a análise das imagens da partida.

A torcida do Bruscão, porém, fez sua parte e torceu pela equipe até o final da partida. Durante os 90 minutos, foi possível ver os torcedores cantando e gritando, buscando motivar a equipe a reverter o resultado.

Confusão no início

O acesso da torcida ao estádio foi tranquilo e pacífico. A Polícia Militar, que também esteve presente em cavalaria, manteve a segurança no local de acesso dos torcedores.

Porém, pouco antes do início da partida, uma ação realizada pelo Criciúma irritou os torcedores do Brusque. Quilos de fumaça colorida foram disparados na lateral do estádio onde se encontravam os torcedores do Bruscão.

Um vídeo que mostra um homem jogando a fumaça colorida em direção a torcida do Brusque foi registrado por uma torcedora. Confira:

Muitas pessoas ficaram sufocadas e crianças choraram assustadas. Famílias se protegeram com jaquetas, bandeiras e camisas. Muitos torcedores se uniram para abanar as mães e auxiliar as crianças. A situação irritou muito os torcedores.

“Isso foi feito de propósito, sabiam que estávamos deste lado”, disse um torcedor que não quis se identificar.

Primeiro tempo

O Criciúma abriu o placar aos 2 minutos, fazendo com que a torcida brusquense ficasse um pouco mais apreensiva. Embora o time brusquense tivesse chegado com perigos em alguns lances, o torcedor ficou com gosto de ‘quero mais’ e se irritou algumas vezes com chances perdidas.

Houve discussão e confronto verbal com os torcedores do Criciúma e muitos copos foram jogados de ambos os lados.

Os fanáticos torceram e cantaram pelo time o tempo todo e, no apito que marcou o final da etapa, aplaudiram o time. Não faltaram elogios e gritos para Wallace e Rodolfo Potiguar, que foram saudados pela garra demonstrada em campo.

“Mesmo deixando o campo perdendo por um gol, acreditávamos no time. Acreditávamos na hipótese da virada e estávamos vibrando muito”, disse o torcedor Gabriel Alves, de 21 anos.

Segundo tempo

O ‘quero mais’ pedido pela torcida veio logo no início da partida. Ao empatar o jogo no primeiro minuto, o Brusque incendiou sua torcida. Os cantos ficaram mais intensos e fortes. Provocações à torcida do Criciúma foram feitas e o clima do jogo esquentou novamente.

Durante todo o segundo tempo, o torcedor se mostrou nervoso, mas não deixou de acreditar. Uns coçavam a cabeça, outros batiam as pernas. Teve torcedor que roeu todas as unhas da mão, mas não tirava os olhos da partida de jeito nenhum. Todos acreditavam, embora fosse difícil, numa virada histórica.

Apesar de todo o empenho da torcida, o time não conseguiu reverter o resultado e saiu sem a taça. Dois pênaltis não marcados para o Brusque irritaram e muito a torcida, que chegou a acusar a arbitragem de má intenção.

“A não marcação beira o inacreditável. Com VAR e tudo, não marcaram. Isso desanima o torcedor. Não há justificativa. O que fizeram hoje com o Brusque é ridículo”, disse outro torcedor que não quis se identificar.

Embora irritados com a arbitragem, no apito final, todos os torcedores aplaudiram o time e seguiram cantando as músicas tradicionais da arquibancada. O elenco veio até a torcida para agradecer a presença, tirar fotos e jogar camisas.

“Time de guerreiros”, gritavam os torcedores. A saída do estádio foi pacífica e nenhum ato de violência foi registrado pela equipe de reportagem do jornal O Município.

