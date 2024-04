VÍDEO – Homem joga fumaça em direção a torcida do Brusque em Criciúma

O Brusque conquistou o título de vice-campeão estadual, após empatar em 1 a 1 com o Criciúma neste sábado, 6, no Heriberto Hülse, no jogo de volta da final do Campeonato Catarinense. Além do resultado negativo, outra situação incomodou e muito os torcedores que estiverem presentes em Criciúma.

Na ocasião, minutos antes do início da partida, uma ação realizada pelo Criciúma irritou os torcedores do Brusque. Quilos de fumaça colorida foram disparados na lateral do estádio onde também se encontravam os torcedores do Bruscão.

Enquanto pessoas jogavam a fumaça para cima, um vídeo registrado por uma torcedora do Brusque mostra o exato momento em que um homem joga, de dentro do gramado, parte da fumaça colorida em direção a torcida. Segundo relatos, o homem também discutiu com torcedores. Confira:

Após a ação, muitas pessoas ficaram sufocadas e crianças choraram assustadas. Famílias se protegeram com jaquetas, bandeiras e camisas. Muitos torcedores se uniram para abanar as mães e auxiliar as crianças. A situação irritou muito os torcedores.

“Isso foi feito de propósito, sabiam que estávamos deste lado e fizeram a ação bem aqui”, disse um torcedor que não quis se identificar. Outra torcedora também comentou: “não havia necessidade de mirar a fumaça para cá. As crianças ficaram assustadas e ficaram com medo de assistir o resto do jogo”.

Enquanto a fumaça tomava conta da arquibancada, muitos torcedores do Brusque começaram a discutir com a torcida do Criciúma. Copos de cerveja foram jogados de ambos os lados.

“Foi tudo do nada, as crianças estavam todas na primeira parte da arquibancada. Não deu tempo de tirar todas elas de lá. Em segundos ninguém via mais ninguém”, desabafou outro torcedor. Após a ação, o jogo iniciou normalmente.

