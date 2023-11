Após adiamento e jogos refeitos, Amador de Guabiruba chega às quartas de final

As quartas de final do Campeonato de Futebol Amador de Guabiruba serão disputadas neste domingo, 12, em partidas únicas. A competição chegou a ter dois jogos do São Pedro refeitos ao longo da semana, por conta de escalação irregular, mas a classificação e os confrontos do mata-mata não tiveram alterações. Jogos de ida e volta só são disputados nas semifinais e na final.

O mata-mata havia sido adiado na rodada anterior, por conta da escalação irregular de um jogador do São Pedro. Em reunião do conselho de julgamento com membros da Secretaria de Esportes e o procurador-geral de Guabiruba, ficou decidido que os jogos com participação deste jogador seriam disputados novamente. O mesmo havia ocorrido com um atleta do Bahia, na segunda rodada, e o jogo contra o Lageadense foi refeito.

O São Pedro levou a melhor com as novas partidas, melhorando seu saldo de gols: aplicou 5 a 0 sobre o Cruzeiro e 2 a 0 sobre o Lageadense.

Iniciado em 10 de setembro, o Campeonato de Futebol de Guabiruba teve adiamento de rodadas em quatro ocasiões, por conta das chuvas de semanas anteriores. Sem outros adiamentos, a previsão é de que a copmpetição termine em 10 de dezembro, um domingo, com o jogo de volta da final.

Domingo, 12/11

9h15 – Olaria x Cruzeiro

Estádio Orlando Westarb, Guabiruba Sul (Olaria)

9h15 – São Pedro x Samaritanos

Estádio Luiz Carminatti, São Pedro



14h45 – Continental x Lageadense

Estádio Orlando Westarb, Guabiruba Sul (Olaria)

14h45 – 10 de Junho x Poço Central

Estádio Carlos Nuss, Centro (10 de Junho)

