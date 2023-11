Casal brusquense participa do programa Shark Tank Brasil

Um casal de empresários brusquenses participou das gravações do programa de TV Shark Tank. Alisson Souza Haskel, de 32 anos, e Ana Letícia Libardo, de 31 anos, contaram como surgiu a ideia de participar do programa e o que acharam de figurar em uma de suas séries preferidas.

O casal mora no bairro Santa Terezinha junto com um filho pequeno.

Os produtos vendidos pela empresa são acessórios voltados para facilitar a rotina capilar. A Soulta Beauty foi criada pela cabeleireira e empresária Ana Libardo há cinco anos. Depois de trabalhar por muito tempo na área, notou que havia uma necessidade no mercado referente aos produtos que vende hoje, e assim, iniciou sua empresa.

Alisson conta que os dois sempre gostaram de assistir o programa. E que tinham como meta, conseguir tornar a Soulta saudável e estável o suficiente para apresentá-la no Shark Tank.

Início on-line

De acordo com eles, o foco da empresa sempre foi o comércio on-line. “Estamos presentes em vários salões especializados do Brasil e em Brusque também”.

Outro objetivo alcançado pelo casal, foi o de internacionalização da marca: “Desde 2020, abrimos lojas para atender a Europa e US, nossos maiores mercados atualmente, mas seguimos expandindo tanto no Brasil e também fora dele “, diz.

Após o segmento definido por Ana e Alisson ocorrer de forma bem sucedida, eles então decidiram se inscrever no programa. “As inscrições eram até o dia 15 de março, nos inscrevemos no dia 13. Foram cerca de quatro semanas de processo seletivo, até que fomos aprovados no final”.

Os brusquenses ficaram três dias em São Paulo. Após as gravações, o contato com os outros participantes do programa foi mantido.

Realização

Alisson conta que foi uma enorme realização participar do Shark Tank e também relata o nervosismo de estar de frente com os especialistas da área de investimentos. “Foi um aprendizado”, enfatiza.

Durante a apresentação do casal, eles contam que houve interação de um dos “sharks” após mencionarem que residiam em Brusque. “Foi muito legal. Divulgamos não só nossa empresa, mas também falamos dos projetos sociais que apoiamos aqui na cidade”, diz.

“Para nós foi um aprendizado gigante, não só no dia de ir lá apresentar, mas sim esses dois anos de preparação, estudando e aprendendo mais sobre o mundo dos negócios.

Preparar nossa empresa para ir para o Shark Tank fez com que a gente conquistasse grandes coisas muito antes de nos inscrevermos para ir. Justamente porque o sonho de ir, nos motivava a organizar tudo para estarmos preparados e conseguirmos uma boa negociação no tanque”, contam.

Empresa

Atualmente, a Soulta conta com seis funcionários internos no Brasil, mas também opera com outros 30 que trabalham desde os setores de TI, Marketing, costureira até funcionário das expedições dos estoques de Portugal e Estados Unidos.

Para saber mais sobre os produtos e até adquiri-los, é possível acessar o site Soulta Beauty. Você também encontra alguns produtos nas lojas Lotus Beleza e CarakolCachos localizadas em Brusque.

A empresa também funciona com vendas por atacado através da página @fronhasantifrizz e com a loja internacional @soulta.global.

Programa

O episódio da 8ª temporada poderá ser visto com acesso antecipado na segunda-feira, 13, às 21h, no YouTube. O programa também será transmitido pelo Sony Channel na terça-feira, 14, às 22h.

