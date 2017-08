Após ato de vandalismo, Botuverá cria programa de combate a pichações

Contra pichações

O vereador de Botuverá, Amauri Cestari (PSD), obteve a aprovação, pela Câmara de Vereadores do município, de projeto de lei no qual estabelece um programa de combate às pichações. A iniciativa visa coibir esse tipo de ação no município, já que em março deste ano a escola Padre João Stolte foi vítima de pichadores, que cometeram o ato de vandalismo no muro do educandário.

Projeto aprovado

A Câmara de Brusque aprovou nesta terça-feira, 28, em primeira votação, projeto de lei do vereador Ivan Martins (PSD), que estabelece regras para a identificação dos veículos da prefeitura, incluindo os de empresas terceirizadas e licitadas prestadoras de serviço. O texto ainda precisa passar por uma segunda votação para, posteriormente, ser encaminhado para sanção ou veto do prefeito Jonas Paegle.

Recursos de convênio

O Lar Sagrada Família, que atende crianças de zero a 12 anos de Brusque, Botuverá e Guabiruba, que vivem em vulnerabilidade social, voltou a receber os recursos do convênio com a Prefeitura de Brusque. Depois de um longo período de impasse e com possibilidade de fechar por falta da verba, a prefeitura regularizou a situação. Conforme a administradora do lar, Silvana Cestari dos Santos, o Executivo voltou a fazer o repasse mensal de R$ 7 mil em junho.

Situação pendente

No entanto, apenas em março a prefeitura regularizou a situação pendente do ano passado. “Alegavam que a falta do repasse era por problema do outro governo. Mas agora está tudo certo e todo mês está vindo regularmente”, diz Silvana. O Lar Sagrada Família foi constituído em 1999. Desde a fundação, mais de 200 crianças já passaram pelo local. Atualmente, sete crianças são atendidas.

Esclarecimento

O administrador do Hospital Azambuja, Fabiano Amorim, informa que o valor do contrato com a Prefeitura de Brusque é de R$ 1,8 milhão mensal. Ele ressalta que esse valor não é repasse, mas compra de procedimentos, portanto, o hospital só recebe mediante a prestação de serviço. Na edição de ontem, O Município informou que o valor mensal do contrato era de R$ 2,75 milhões, conforme consta no Diário Oficial do Município do dia 4 de maio deste ano.

Mudança de horário

A Secretaria de Saúde informa que a partir do dia 1º de setembro a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro passará a atender das 8h às 12h e das 13h às 17h, como as demais. Os outros serviços do Centro de Serviços em Saúde, na praça da Cidadania, manterão os horários de atendimento. A secretaria lembra ainda que, como de costume, duas vezes por mês a equipe realiza reuniões, sempre nas terças-feiras à tarde. Nestes dias não há atendimento externo.

Refis prorrogado

O prefeito de Brusque, Jonas Paegle, prorrogou até 30 de novembro deste ano o prazo para os contribuintes aderirem ao Programa de Recuperação Fiscal dos Tributos do município (Refis). Para a decisão, ele considerou que o programa tem trazido benefícios às pessoas que estão com dificuldades financeiras e querem regularizar sua situação, assim como incrementa a arrecadação do município.

Reunião das CDLs

Com o objetivo de tratar sobre questões de interesse das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) do Vale do Itajaí, bem como dar continuidade na busca de soluções para problemas enfrentados pelo segmento, a CDL de Brusque participou na tarde de terça-feira, 29, em Blumenau, de uma reunião organizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL). Este foi o segundo encontro de 2017, que contou com a presença de representantes de cerca de 40 entidades.

Demandas

Na programação do encontro estiveram em pauta temas como a liberação de alvarás por parte do Corpo de Bombeiros; a ligação da BR-101 com as cidades da regional; a duplicação da BR-470 e demais necessidade das CDLs, como uma campanha da federação de combate à pirataria, que será desenvolvida no estado. O encontro também contou com a participação do engenheiro e diretor de Operação e Meio Ambiente da Casan, Paulo Meller, que trouxe explicações sobre a falta de água em Guabiruba. No encontro, Meller esclareceu que a companhia realizou um projeto de engenharia que prevê nova captação de água, nova estação de tratamento, novo sistema de filtro, entre outras ações no município.

Empresa vencedora

A empresa Ramos Terraplanagem foi a vencedora do processo licitatório para contratação de execução de obras de terraplanagem do canal extravasor do rio Itajaí-Mirim. Tratam-se de obras iniciais para prolongamento da avenida em direção ao bairro Santa Terezinha. A proposta da empresa foi de R$ 3,5 milhões. Agora, a prefeitura aguardará o prazo de apresentação de recursos das outras empresas participantes da licitação, antes da assinatura do contrato.



Reivindicação

Dezesseis estudantes da Escola de Educação Básica João Boos, do Centro de Guabiruba, estiveram ontem na Assembleia Legislativa, em Florianópolis, para reivindicar agilidade na reforma do educandário, que sofre com estrutura precária. Entre idas e vindas, a enrolação já chega a dez anos. O presidente da Câmara, Cristiano Kormann (PP), e Felipe dos Santos (PT) os acompanharam, além do professor Ademir Dietrich.

Promessa

Após contato do deputado estadual Serafim Venzon (PSDB) por telefone, o secretário de estado da Educação, Eduardo Deschamps, assegurou que o projeto da reforma está em fase de elaboração por empresa contratada e que em 90 dias ele estará aprovado. Na sequência, são necessárias as licenças da prefeitura e ajustes burocráticos para, enfim, iniciar a licitação da obra. Os alunos também foram atendidos pela deputada Ana Paula Lima (PT).