Após denúncia, três homens são detidos em posse de arma de fogo

Dois homens, um de 23 e outro de 27 anos foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido na terça-feira, 22, por volta das 17h. A abordagem dos três foi feita pela Polícia Militar, em um posto de combustíveis, na rodovia Antônio Heil, no bairro Itaipava, em Itajaí.

Com o suspeito de 27 anos, os policiais encontraram um revólver da marca Taurus, com a numeração alterada, cinco cartuchos intactos e seis munições.

Segundo a PM, a Central de Atendimento recebeu uma denúncia de que haviam três suspeitos em posse de uma arma de fogo no pátio do estabelecimento que fica próximo ao trevo de Brusque. Os três estariam em um veículo Palio, com placas de Guabiruba.

Os policiais foram até o local e abordaram o veículo, sendo que dentro estava o adolescente e o jovem de 23 anos.

O terceiro suspeito foi abordado ao sair do banheiro do posto de combustíveis e na busca pessoal, foi encontrada com ele a arma de fogo. Os três foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Itajaí.

Conforme repassado pela PM, dois dos detidos já possuem diversas passagens pela polícia, sendo que o adolescente tem três pelos crimes de posse de drogas, roubo contra pessoa e posse de maconha.

O jovem de 23 anos possui cerca de seis passagens criminais, entre elas posse de drogas, lesão corporal culposa na direção do veículo automotor e lesão corporal acidente de trânsito contra mulher.

O acusado de 27 anos flagrado com a arma de fogo não possuía antecedentes criminais.