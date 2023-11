Após enchente de sexta, Defesa Civil deve atualizar cotas de ruas de Brusque

A Defesa Civil de Brusque deve atualizar as cotas de ruas em 2024. A decisão ocorre após a enchente de sexta-feira, 17, um “teste” para as atuais medições de nível previstas para o rio Itajaí-Mirim atingir as ruas da cidade. A projeção e a realidade foram diferentes em algumas ruas.

O coordenador da Defesa Civil local, Edevilson Cugiki, comenta que a intenção é realizar a atualização em alguns pontos do município. Ele afirma que é necessário atualizar as cotas após cada cheia do rio Itajaí-Mirim. Neste caso, foi registrado uma enchente, pois o nível do rio passou de 7,5 metros.

“As cotas precisam ser atualizadas a cada nova cheia. Então, vamos realizar algumas aferições em alguns pontos da cidade para, no ano que vem, quando tudo estiver demarcado, realizar uma atualização geral daquilo que for possível”, afirma Cugiki.

Ele avalia ainda que a avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, a margem esquerda da Beira Rio inaugurada em 2021, contribuiu para que muitas ruas não fossem atingidas pela enchente. Em alguns casos, porém, a inundação da rua não estava prevista e aconteceu.

“Determinadas ruas não estavam alagadas, pois a Beira Rio contribuiu. Houve lugares que aconteceram ao contrário. Foram duas situações: a primeira, uma melhora no escoamento. Já a outra é que no limite do município houve efeito de maré que afetou casas porque represou o rio e reduziu o escoamento”, explica.

As cotas mostram em qual nível o rio Itajaí-Mirim atinge a rua. Por exemplo, a cota da rua Moritz Germano Hoffmann, perto do Cako Lanches, no Centro I, é de 7,75 m. Como o rio chegou a 8,96 m na enchente de sexta, a via ficou debaixo d’água.

É possível consultar as cotas das ruas de Brusque por meio do site da Defesa Civil. Lá há uma plataforma que mostra o mapa da cidade com as informações de nível que o rio atinge em cada rua.

Placas com cotas em debate

Um assunto antigo referente às cotas de ruas voltou a ser debatido em Brusque. A proposta de instalação de placas com cotas foi tratada em reunião do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil em setembro. A possibilidade foi discutida pela primeira vez em 2015.

Em resumo, o objetivo é que as placas, que seriam instaladas em todas as ruas de Brusque, informem com qual nível o rio Itajaí-Mirim atinge cada rua do município. Trata-se de uma alternativa além do sistema no site da Defesa Civil. A proposta segue o modelo de Laurentino, no Alto Vale do Itajaí.

A ideia de trazer as placas para Brusque partiu inicialmente do engenheiro agrônomo Juliano Piske, integrante do conselho. Na prática, seria conversado com um morador de cada rua sobre a possibilidade de instalar a placa no muro da residência dele.

