Homem morre após colidir carro contra caminhão no Oeste de Santa Catarina

Valentim Finger Chaves, de 39 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 21, após colidir o carro que conduzia contra um caminhão na SC-135, em Rio das Antas, no Oeste de Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta das 0h.

Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros (COBOM) encontrou a rodovia totalmente interditada devido aos veículos envolvidos. Um caminhão Mercedes Benz, com placas do município de Caçador, estava estacionado, sendo conduzido por um homem de 45 anos que permaneceu na cena do acidente.

Valentim, que era o condutor do Chevrolet Blazer Advantage, registrado no município de Calmon, foi encontrado sem vida no interior do veículo.

O velório acontecerá na Capela Mortuária, na quarta-feira, 22, a partir das 8h. Já o sepultamento acontecerá às 11h no Cemitério Municipal.

