Após golear o Taboão, Barateiro enfrenta o líder da LFF no fim do mês

O Barateiro Havan Futsal aplicou 6 a 2 sobre o Taboão/Magnus-SP na noite desta sexta-feira, 5, em Luiz Alves, em seu sétimo jogo pela Liga Feminina de Futsal. Julia, Thalitinha (três vezes) e Kassi (duas vezes) marcaram os gols da partida, aproveitando bastante o gol aberto e os erros adversários com goleira-linha. A equipe volta a campo no próximo dia 20, sábado, contra o líder Stein, em Cascavel.

Faltando 13min40 para o intervalo, Julia recuperou a bola no meio da quadra, fez belíssima jogada individual e finalizou na saída da goleira. Um golaço para abrir o placar. Dez minutos depois, Bella arrancou em velocidade pelo meio e abriu com Calou, na direita. Ela fez o passe de primeira para o lado oposto, com Thalitinha finalizando com o gol aberto , na segunda trave. Outro lindo gol.

O time brusquense marcou o terceiro gol faltando 40 segundos para o intervalo. Drica, como goleira-linha, teve o chute bloqueado. A bola sobrou com Thalitinha, que chutou para o gol assim que pôde, do seu campo de defesa, e fez seu segundo gol na partida.

O Barateiro abriu 4 a 0. Com menos de dois minutos decorridos do segundo tempo, novamente com o Taboão sem goleira. Kassi chutou rasteiro direto da defesa brusquense e balançou as redes.

Seis minutos depois, o Taboão descontou com Drica. A goleira-linha chutou rasteiro, firme, vencendo a goleira Luiza, que fazia excelente partida. Faltando 11 min para o fim, Lívia chutou de fora da área e diminuiu mais uma vez para as visitantes: 4 a 2, e a partida ficou aberta.

Contudo, Kassi aproveitou o erro de passe e aproveitou o gol vazio do Taboão para fazer 5 a 2. E faltando 1min30 para o fim, Thalitinha fez seu terceiro gol no jogo, da mesma forma: 6 a 2.

A vitória foi também uma revanche sobre o Taboão após as derrotas por 3 a 1 e 5 a 2 pela Copa Mundo do Futsal, disputada no fim de junho em Cascavel (PR).

Contra o líder

O Barateiro volta à quadra em 20 de julho, sábado, às 19h, contra o Stein, em Cascavel (PR). A equipe paranaense lidera a competição, com 18 pontos.

