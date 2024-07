O Olaria lidera a Chave A do campeonato de futsal masculino de Guabiruba, após vencer o Samaritanos por 3 a 0 neste domingo, 7, no ginásio João Schaefer. O fim de semana teve mais sete jogos do torneio masculino e quatro do feminino.

Com o resultado, o time do bairro Guabiruba Sul chegou a nove pontos, e já tem quatro jogos disputados. Falta um para encerrar a participação na fase de grupos, contra o lanterna, Inter Futsal.

Na Chave C, o Atlético Garibaldi empatou com o Bolerage em 1 a 1 e segue invicto. Pelo campeonato feminino, o Tor Futsal A aplicou 5 a 1 sobre o São Cristóvão e manteve os 100% de aproveitamento.

Sábado, 06/07

16h – Fênix 4×2 Olaria

17h – Atlético Garibaldi 1×1 Bolerage

18h – Guabisoccer 3×2 Tecebem

19h – Misto 2×0 Red Bulls GBA

20h – Aliança 1×3 Tor Futsal B

21h – Tor Futsal 9×1 Real Lageadense

22h – Amigos da Pelada 11×3 Inter Futsal

Domingo, 07/07

8h – Tor Futsal A 5×1 São Cristóvão

9h – Nacional 2×4 10 de Junho

10h – Boos 2×0 Zuup

11h – Samaritanos 0x3 Olaria

Sábado, 13/07

16h – Aymoré x River

17h – Atlético Paranaense x Guabisoccer

18h – Zuup x Fênix

19h – Nacional x Paysandu

20h – Nacional x PBS

21h – Atlético Garibaldi x DHM

22h – GDR x Samaritanos

Domingo, 14/07

8h – Cruzeiro x Inter Futsal

9h – Tor Futsal x Misto

10h – Atlético Tarumã x Guarani Automóveis

11h – Felinas x Aliança

Em itálico: campeonato feminino

Feminino

Masculino

