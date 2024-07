Mulher é encontrada morta dentro de casa em Joinville

Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta dentro de uma casa em Joinville, no último sábado, 6. A vítima foi identificada como Maria Luisa Xavier. Ela apresentava sinais de violência.

Malu, como era conhecida, foi encontrada em uma casa no bairro Petrópolis. Segundo a Polícia Militar, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas até o momento.

“Que a vida é um sopro nós já sabemos, mas uma vida tão jovem, com tanto pela frente, não deveria ser levada assim. Obrigada pela oportunidade do nosso encontro nessa vida, durante o tempo em que estivemos juntas, fomos felizes”, escreveu uma prima que cresceu com Malu.

Maria foi sepultada no Cemitério Vertical Municipal, nesta segunda-feira, 8.

Leia também:

1. Os Mestres Pelznickels: documentário será lançado na Câmara de Guabiruba na próxima semana

2. Construção do novo trevo da rodovia Antônio Heil vai custar mais de R$ 60 milhões após reajuste; edital segue suspenso

3. VÍDEO – Descubra como estão as minas abandonadas de Guabiruba

4. Mulher que caiu no túnel do terminal e outros dois moradores de Brusque serão indenizados pela prefeitura

5. Confira como o rigor do inverno irá afetar a semana em Brusque

Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: