Após interdição da ponte do terminal, filas são registradas em Brusque nesta terça-feira

Brusque amanheceu nesta terça-feira, 28, sem a ponte Arthur Schlosser, conhecida como ponte do terminal, interditada em razão do alto volume de chuva previsto para atingir a cidade. Com isso, há registros de filas no município.

A avenida Martin Luther, no sentido Centro à ponte do bairro Jardim Maluche, é um dos pontos em que há registro de filas. O tráfego com lentidão é registrado, por exemplo, em frente ao Angeloni.

“Devido aos alertas de alto volume de chuva para os próximos dias, a interdição da via é uma medida de segurança”, disse o secretário de Infraestrutura, Rafael Kniss, em comunicado da prefeitura sobre a interdição.

O bloqueio total da ponte do terminal ocorreu após parte da cabeceira da estrutura ceder durante a enchente do dia 17 de novembro. O trânsito, antes, estava em meia pista. A expectativa é que a ponte seja liberada nesta quarta-feira, 29.

