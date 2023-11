Esta semana, que teve início com o retorno das chuvas na segunda-feira, 27, em todo o Vale do Itajaí, vem registrando volumes representativos em diversos pontos monitorados de Brusque e nas cidades que compõem a bacia do rio Itajaí-Mirim.

Até as primeiras horas da manhã desta terça-feira, 28, alguns locais amanheceram com acumulados ultrapassando os 70mm no somatório parcial.

Na transição para a região do Alto Vale, onde se situam as cabeceiras dos principais rios, os acumulados parciais têm apresentado números mais moderados, variando entre 26 e 34mm.

Chuvas em números

A seguir, apresentamos um levantamento abrangente dos índices pluviométricos parciais, computados até aproximadamente 7h da manhã desta terça-feira.

Destacamos, em particular, o Campus da Unifebe, localizado no bairro Santa Terezinha em Brusque, que já acumulou 77mm em decorrência deste evento chuvoso.

Chuvas e o rio Itajaí-Mirim após anúncios

Situação das chuvas

Nesta fase da edição, o foco se volta para os iminentes impactos das chuvas no rio Itajaí-Mirim. Para isso, buscamos então a expertise do meteorologista Piter Scheuer.

Conforme o especialista, Brusque e os municípios circundantes devem estar atentos a essa condição climática adversa, que deve persistir no decorrer do dia nesta terça-feira.

Piter adverte para a possibilidade de o rio Itajaí-Mirim, em Brusque, eventualmente sair da calha, especialmente caso os volumes pluviométricos previstos se confirmem até a madrugada de quarta-feira.

Piter enfatiza que até as primeiras horas da manhã de terça-feira, os volumes registrados, sobretudo nas áreas de Vidal Ramos e Presidente Nereu, não apontam para um potencial de enchente severa.

“É importante ressaltar que, frente à persistência desse cenário climático adverso, há a possibilidade de o rio Itajaí-Mirim eventualmente causar transtornos em áreas mais baixas de Brusque”, explica o profissional.

O meteorologista destaca que todas essas informações são respaldadas pelas atualizações em tempo real fornecidas pelos simuladores meteorológicos.

Diante da possibilidade de mudanças nesse cenário, Scheuer permanece em constante monitoramento.

Chuvas diminuem na quarta-feira

Ao abordar as condições climáticas previstas para quarta-feira, Piter indica que as chuvas devem gradualmente diminuir em Brusque e região, abrindo espaço para o retorno do sol.

No entanto, ele destaca a persistência do risco de trovoadas de verão a partir da tarde.

Este padrão climático parece se manter ao longo da semana, com quinta-feira e sexta-feira prometendo temperaturas mais elevadas, possivelmente atingindo a marca de 30°C.

A previsão também contempla a possibilidade de trovoadas nas tardes desses dias, conforme apontado pelo especialista.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Fotos dos leitores

