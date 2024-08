A Abel Moda Vôlei venceu a Pinhalense nesta sexta-feira, 12, por 3 sets a 0, na Arena Brusque, em sua primeira partida pelo Campeonato Catarinense 2024. As parciais foram de 25-21, 25-13 e 25-16. Os próximos desafios da equipe são fora de casa.

A derrota da Pinhalense diante do time brusquense foi a primeira da equipe na competição. O time do Oeste do estado já havia vencido a Chapecoense e a ADV Jaraguá por 3 sets a 0.

Os dois próximos desafios da Abel Moda Vôlei são fora de casa, em Jaraguá do Sul e Chapecó. Às 19h30 desta quarta-feira, 14, enfrenta a ADV Jaraguá na Arena Jaraguá. Na sexta-feira, 16, às 19h, o confronto e com a Chapecoense/Unoesc, no ginásio Ivo Silveira.

