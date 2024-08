67ª Pronegócio: edição inicia com intenso fluxo de negociações em Brusque

Iniciou nesta segunda-feira, 12, a 67ª Pronegócio, com um intenso movimento de compradores, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque. Até quinta-feira, 15, o evento promovido pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr) com patrocínio do Sebrae, apresenta aos mais de 700 compradores, de todo o Brasil, a coleção de Alto Verão 2025.

O presidente da AmpeBr, Mauro Schoening, fala das boas expectativas para a rodada. Ele ressalta que esta edição conta novamente com a presença dos compradores do Rio Grande do Sul.

“Esta 67ª rodada está atendendo as expectativas, primeiramente devido ao um crescimento de 20% dos compradores do RS, que não estiveram presentes na rodada anterior, em maio, devido à tragédia que aconteceu no estado gaúcho. Outros fatores positivos foram o inverno mais intenso e o Dia dos Pais, que geraram um bom volume de vendas nas lojas”, comentou.

O presidente frisa que no primeiro dia houve um grande movimento no showroom, mesmo com um atraso na chegada de alguns compradores, devido ao fechamento temporário do aeroporto de Florianópolis.

“Já tivemos uma grande presença de lojistas no nosso showroom, apesar do atraso na vinda de alguns compradores, devido esta questão do aeroporto de Florianópolis. Os voos foram remanejados e na parte da tarde tivemos um número ainda maior de lojistas em nossa rodada e já negociando com os fabricantes”, ressaltou.

Desfile

Nesta terça-feira, 13, acontece o tradicional Desfile de Moda da Pronegócio. Na passarela, 27 empresas participantes desta 67ª edição da rodada irão apresentar quatro looks cada, com as principais tendências da coleção Alto Verão 2025. O desfile acontece no Clube Santos Dumont e é exclusivo para convidados.

Segundo o presidente da AmpeBr, o evento é um momento de networking entre compradores e fabricantes. Além de ser um fomento para a venda das peças que sobem na passarela.

“Nesta edição temos um número recorde de empresas participantes, serão 27 marcas no total na passarela. Com certeza será um evento maravilhoso, que oportuniza aos compradores verem as peças em um manequim vivo, onde podem observar detalhes que nas peças no cabide não são vistos”, afirmou Schoening.

Rodada

A 67ª Pronegócio vai até quinta-feira, 15, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque. O evento é exclusivo para lojistas, realizado pela AmpeBr, com patrocínio do Sebrae. Mais informações: (47) 3351-3811 ou pelo site www.ampebrusque.com.br/pronegocio.

Leia também:

1. Entidades de Brusque são beneficiadas em mais de R$ 750 mil com recursos de penas pecuniárias

2. Prefeitos eleitos em Brusque têm recebido menos votos ao longo das últimas décadas; entenda

3. Brusque Futebol Clube anuncia Unifebe como nova patrocinadora

4. Homens ficam feridos após acidente entre motos no Zantão, em Brusque

5. Academia de Letras de Brusque completa 11 anos de fundação

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: