Brusque Futebol Clube anuncia Unifebe como nova patrocinadora

O Brusque Futebol Clube anunciou, nesta segunda-feira, 12, o Centro Universitário de Brusque (Unifebe) como nova patrocinadora do clube. A parceria terá duração de seis meses, com possibilidade de renovação.

A partir de agora, a marca Unifebe estará em destaque nas mangas, parte frontal e traseira da camisa do clube.

Thiago Osorio, gerente de marketing e comunicação do Brusque FC, celebra a aliança e diz que, junto com a Unifebe, o clube irá fortalecer os laços com a comunidade brusquense.

“Estamos extremamente felizes com essa nova parceria. A Unifebe é uma marca consolidada e respeitada, assim como o Brusque FC. Juntos, vamos trabalhar para fortalecer ainda mais nossos laços com a comunidade de Brusque e região”, diz.

“Essa parceria representa mais do que apenas um patrocínio. É a união de duas grandes forças da cidade, que compartilham dos mesmos valores e objetivos: promover o desenvolvimento, seja no campo esportivo ou acadêmico, e contribuir para o crescimento da região. O Brusque FC e a Unifebe estão confiantes de que essa colaboração trará ótimos frutos e fortalecerá ainda mais o nome de ambas as instituições no cenário local”, diz o clube em nota.

Leia também:

1. Frio longe do fim: veja como Brusque deve se preparar para semana gelada à vista

2. Aeroporto de Florianópolis é fechado após problema com aterrisagem de aeronave

3. VÍDEO – Avião de pequeno porte faz pouso forçado na faixa de areia de praia em Palhoça

4. Homem é preso após atirar em vizinho durante discussão em Lontras

5. Prefeitos eleitos em Brusque têm recebido menos votos ao longo das últimas décadas; entenda



Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: