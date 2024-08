Apae de Guabiruba promove tradicional café colonial com bingo neste sábado

A Apae de Guabiruba está promovendo mais uma edição do café colonial com bingo neste sábado, 17. A ação irá ocorrer a partir das 13h na sede da Instituição.

O cartão do café será vendido no valor de R$ 38 para adultos, e R$ 19 para crianças entre 6 e 12 anos. A cartela do bingo custa R$ 2 cada.

A Instituição só aceita pagamento em dinheiro. A Apae está localizada na rua Paulo Kormann, número 460, no Centro.

