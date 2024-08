Fórum Sindical de Brusque discute demandas e amplia convênios na área da saúde

O Fórum Sindical de Brusque promoveu uma reunião com dirigentes sindicais para debater as principais demandas das diversas categorias de trabalhadores da região, na tarde desta segunda-feira, 12.

Entre os temas abordados, destacou-se a ampliação dos convênios na área da saúde, que estão sendo oferecidos aos associados dos sindicatos e seus dependentes com condições especiais.

Durante o encontro, foi apresentada a lista dos novos convênios, que visam proporcionar atendimento médico e hospitalar com preços diferenciados. O trabalho colaborativo entre as entidades sindicais têm resultado em descontos expressivos para consultas e procedimentos de saúde, beneficiando diretamente os trabalhadores e suas famílias.

O coordenador do Fórum Sindical, Izaias Otaviano, destacou a importância da união entre os sindicatos para garantir esses benefícios. “Estamos unindo forças para garantir aos trabalhadores toda uma rede de atendimentos com valores diferenciados para os associados. Estamos há alguns meses unificando nossos convênios e já temos uma grande rede de profissionais e estabelecimentos de saúde à disposição dos associados dos sindicatos que integram o Fórum”, afirmou.

Os novos convênios fazem parte de uma estratégia contínua do Fórum Sindical para fortalecer a rede de apoio aos trabalhadores, garantindo acesso a serviços essenciais de saúde com condições mais acessíveis. A expectativa é que, com a ampliação dos convênios, mais trabalhadores possam usufruir desses benefícios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com os sindicatos participantes do Fórum Sindical de Brusque.

