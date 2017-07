Apvaeb realiza tradicional café com bingo nesta quarta-feira

A Associação de Pais e Voluntários dos Atletas Especias de Brusque (Apvaeb) realizará nesta quarta-feira, 26, o tradicional café com bingo, no salão paroquial da igreja do bairro Santa Rita, às 14h. Será ofertado café colonial com custo de R$ 15, com direito a uma cartela para o bingo. A associação informa que organizou ótimos brindes e que o evento contará com roda da fortuna.