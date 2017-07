Sesc anuncia projeto de construção de nova escola em Brusque

Em evento promovido ontem de manhã no Restaurante do Sesc, a entidade anunciou o projeto de construção de uma nova escola em Brusque. A ampliação foi motivada por um abaixo-assinado dos pais que pediram a expansão dos serviços, ainda no ano passado.

O projeto foi aprovado no departamento regional na sexta-feira, 21, e agora a entidade aguarda a aprovação do departamento nacional. A escola representa investimentos na ordem de R$ 26 milhões, e a expectativa é que o projeto saia do papel até 2019.

A nova escola foi planejada para oferecer creche para crianças a partir de quatro meses de idade, educação infantil, ensino fundamental de 1° a 9° ano, ensino médio, ensino de jovens e adultos, cursos de idiomas e laboratórios de pesquisas. O prédio escolar deve ser construído no terreno do Sesc, na avenida Beira Rio.

“Aproveitamos as comemorações dos 50 anos do sindicato, em janeiro, para entregar esse pedido ao presidente da Fecomércio-SC, Bruno Breithaupt. Na ocasião, ele ficou bastante sensibilizado com a solicitação e passados sete meses, o projeto está pronto”, explica o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas), Marcelo Gevaerd.

Sesc Reúne

Empresários e representantes de entidades participaram do encontro, chamado Sesc Reúne, em que foi apresentada a estrutura, serviços e atividades desenvolvidos pelo Sesc em todo o Estado.

Os convidados foram recepcionados pelo gerente Edemar Aléssio, que descreveu as ações nas áreas de lazer, cultura, saúde, educação e assistência. “O Sesc Reúne é voltado aos empresários, com o objetivo de aproximar, mostrar o que é feito e buscar sugestões. A ideia dessa aproximação é realmente mostrar que o que disponibilizamos aqui não é do Sesc, e sim das empresas, dos trabalhadores do comércio, e da comunidade”.