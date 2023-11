Arena Multiuso vira ponto de abrigo para vítimas das chuvas em Brusque

A Arena Multiuso já está funcionando como abrigo provisório para a população que foi afetada por alagamentos e ocorrências relacionadas às chuvas desta sexta-feira, 17. O rio Itajaí-Mirim deve atingir o pico de 8,40 perto das 21h. A última atualização da Defesa Civil, ao 13h15, marcava 6,78 metros.



O principal abrigo da cidade é a Arena Multiuso , localizada na rodovia Deputado Gentil Batisti Archer, por ser o abrigo de referência, é o primeiro a ser aberto pelo órgão.

Os outros abrigos serão abertos conforme a análise do tamanho do evento que recair sobre o município. A Defesa Civil irá divulgar no site, na aba Abrigos, se o mesmo se encontra aberto ou fechado.

Segue abaixo a lista com os locais de Brusque que servem de abrigos. Porém, isso não quer dizer que estejam disponíveis atualmente. O único abrigo aberto no momento é a Arena Multiuso.

Confira todos os locais que servem de abrigos em Brusque:

Abrigos / locais / endereços

Bairro Águas Claras – salão paroquial da Igreja Católica de Águas Claras – rua Santa Cruz, nº 177, bairro Águas Claras;

salão paroquial da Igreja Católica de Águas Claras – rua Santa Cruz, nº 177, bairro Águas Claras; Bairro Azambuja – salão paroquial da Igreja Católica e Seminário Azambuja – rua Azambuja, n° 1089, bairro Azambuja;

salão paroquial da Igreja Católica e Seminário Azambuja – rua Azambuja, n° 1089, bairro Azambuja; Bairro Cedrinho – salão paroquial da Igreja Católica do Cedrinho – rua Alberto Klabunde, s/n°, bairro Cedrinho;

salão paroquial da Igreja Católica do Cedrinho – rua Alberto Klabunde, s/n°, bairro Cedrinho; Bairro Cedro Alto – salão paroquial da Igreja Católica do Cedro Alto – rua David Hort, bairro Cedro Alto;

salão paroquial da Igreja Católica do Cedro Alto – rua David Hort, bairro Cedro Alto; Bairro Dom Joaquim – salão paroquial da Igreja Católica de Dom Joaquim – Avenida Botuverá, nº 54, bairro Dom Joaquim;

salão paroquial da Igreja Católica de Dom Joaquim – Avenida Botuverá, nº 54, bairro Dom Joaquim; Bairro Guarani – salão paroquial da Igreja Católica do Guarani – rua Ernesto Bianchini, nº 225, bairro Guarani;

salão paroquial da Igreja Católica do Guarani – rua Ernesto Bianchini, nº 225, bairro Guarani; Bairro Jardim Maluche – salão paroquial da Igreja Católica do Maluche – rua Waldir Walendoski, nº 149, bairro Maluche;

salão paroquial da Igreja Católica do Maluche – rua Waldir Walendoski, nº 149, bairro Maluche; Bairro Limoeiro – Sesi (Alojamento junto ao ginásio de esporte) – rodovia Antônio Heil, km 23, nº 5111, bairro Limoeiro;

Sesi (Alojamento junto ao ginásio de esporte) – rodovia Antônio Heil, km 23, nº 5111, bairro Limoeiro; Bairro Poço Fundo – salão paroquial da Igreja católica do Poço Fundo – rua Poço Fundo s/n°, bairro Poço Fundo;

salão paroquial da Igreja católica do Poço Fundo – rua Poço Fundo s/n°, bairro Poço Fundo; Bairro Ponta Russa – salão paroquial da Igreja Católica de Ponta Russa – Rua Ponta Russa, s/nº, bairro Ponta Russa;

salão paroquial da Igreja Católica de Ponta Russa – Rua Ponta Russa, s/nº, bairro Ponta Russa; Bairro Primeiro de Maio – Sintrafite – rua Tiradentes, nº 55, bairro Primeiro de Maio;

Sintrafite – rua Tiradentes, nº 55, bairro Primeiro de Maio; Bairro Santa Luzia – salão paroquial da Igreja Católica da Santa Luzia – Rua Augusto Klapote, nº 1355, bairro Santa Luzia;

salão paroquial da Igreja Católica da Santa Luzia – Rua Augusto Klapote, nº 1355, bairro Santa Luzia; Bairro Santa Terezinha – salão paroquial da Igreja Católica de Santa Terezinha – rua Santos Dumont, n° 1488, bairro Santa Terezinha;

salão paroquial da Igreja Católica de Santa Terezinha – rua Santos Dumont, n° 1488, bairro Santa Terezinha; Bairro São Pedro – salão paroquial da Igreja Católica de São Pedro – Rua São Pedro, s/nº, bairro São Pedro;

salão paroquial da Igreja Católica de São Pedro – Rua São Pedro, s/nº, bairro São Pedro; Bairro Steffen – salão paroquial da Igreja Católica do Steffen – rua Guilherme Steffen, s/nº, bairro Steffen;

salão paroquial da Igreja Católica do Steffen – rua Guilherme Steffen, s/nº, bairro Steffen; Bairro Tomaz Coelho – salão paroquial da Igreja Católica de Thomaz Coelho – Rua José Dubiela, s/nº, bairro Tomaz Coelho;

salão paroquial da Igreja Católica de Thomaz Coelho – Rua José Dubiela, s/nº, bairro Tomaz Coelho; Bairro Zantão – salão paroquial da Igreja Católica do Zantão – rua Arnoldo Risttow, s/nº, bairro Zantão;

salão paroquial da Igreja Católica do Zantão – rua Arnoldo Risttow, s/nº, bairro Zantão; Centro I – Matriz São Luiz Gonzaga – salão paroquial da Igreja Matriz São Luiz Gonzaga – rua Padre Gattone, nº 75, bairro Centro;

Matriz São Luiz Gonzaga – salão paroquial da Igreja Matriz São Luiz Gonzaga – rua Padre Gattone, nº 75, bairro Centro; Centro II – Arena Brusque – Rua Gentil Batistti Archer, nº 447, bairro Centro II.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: