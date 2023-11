VÍDEO – Parte de rua cede no bairro Jardim Maluche, em Brusque, e família deixa casa

Uma família precisou deixar a casa que mora após parte do asfalto da rua Francisco Sassi, no bairro Jardim Maluche, ceder. Segundo moradores da rua, a via vem cedendo a cada registro de cheia do rio Itajaí-Mirim, em Brusque.

Conforme apurado pela reportagem de O Município no local, a família deixou a residência nesta quinta-feira, 16, em razão do perigo. Moradores afirmam que o asfalto começou a ceder há 30 dias. Ainda há uma rachadura.

“Está perigoso para todos. É uma situação triste para o município. A imagem assusta de verdade e o rio amedronta qualquer pessoa. Quanto à casa, por exemplo, a pessoa trabalha a vida toda para conquistar e agora vê o seu bem em perigo. Não há palavras”, lamenta um morador.

*Colaborou Otávio Timm

