Arraiá Solidário, Disney Magic Show e mais: confira cinco coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

1. Festa junina de Brusque

O 2º Arraiá Solidário, que é a festa junina de Brusque, acontecerá neste fim de semana, de 21 a 23 de junho, no pavilhão da Fenarreco. A fogueira gigante está confirmada na segunda edição. Na abertura do evento, ocorrerá apresentação de Bia Barros. No sábado, dia da fogueira e do show de fogos, Rogerinho Las Flores, Ray Show e banda Hipnose sobem no palco. O encerramento, no domingo, será com Rogerinho Las Flores, Rívia, Bruno Moritz e haverá show com personagens. A entrada será gratuita e haverá coleta de alimentos não perecíveis. O estacionamento custará R$ 10.

2. Disney Magic Show

O circo Fantasy entra em mais um fim de semana da temporada em Brusque. De 21 a 23 de junho, a apresentação será temática. O circo apresenta o espetáculo Disney Magic Show, que contará com personagens da Disney, dos filmes Toy Story, Moana, Frozen, O Rei Leão e outros. Mais informações e ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo Sympla. O palco do espetáculo está localizado na avenida Getúlio Vargas, Centro II, em frente à Villa Schlösser. Os preços dos ingressos variam de R$ 10 a R$ 50. Crianças até 12 anos não pagam.

3. Moto Trilha em Botuverá

O 17º Encontro Moto Trilha Botuverá acontecerá no domingo, 23. As inscrições antecipadas podem ser feitas até sexta-feira, 21, e estão no valor de R$ 120. O pagamento é por Pix. O evento tem limite de 500 inscrições. A largada para quadris e UTVs ocorre às 9h, e para motos, 9h30. São 65 quilômetros de trilha. Haverá sorteios. Contatos para mais informações: (47) 9 9995-1633, com André; (47) 9 8498-1997, com Mario; e (47) 9 8482-4501, com Márcio.

4. Últimos dias da festa do padroeiro

A festa de São Luís Gonzaga, em Brusque, está em seus últimos dias. A programação das festividades em honra ao padroeiro termina em 23 de junho. As missas das 19h na sexta, 21, sábado, 22, e domingo, 23, serão presididas pelos padres Silvano João da Costa, Carlos Nicolodelli e Diomar Romaniv, respectivamente. Haverá ainda festa junina e venda de churrasco, espetinho e pirão com linguiça, além do almoço no domingo. A tradicional venda de cachorro-quente também segue até dia 23.

5. Mais de “Não Contém Glúten”

A comédia dramática Não Contém Glutén, do Trama Grupo de Teatro, será apresentada mais uma vez neste fim de semana em Brusque. A peça será apresentada no sábado, 22, e domingo, 23, às 19h15, no teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb). Todos os 280 ingressos disponíveis para cada sessão serão distribuídos gratuitamente no local a partir das 18h, por ordem de chegada. A duração do espetáculo é de 50 minutos, e a classificação indicativa, 14 anos.

